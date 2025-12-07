Schock-Video im Netz: Crackpfeife in Wien-Mitte hergerichtet

Ein TikTok-Video sorgt seit Tagen für Aufsehen.

Die Aufnahme zeigt einen jungen Mann im Bahnhof Wien Mitte, der am Boden sitzt und offenbar eine Crackpfeife vorbereitet und anzündet. Neben ihm liegen ein Löffel und Utensilien, die dem Konsum harter Drogen zuzuordnen sind. Wann genau das Video entstanden ist, bleibt unklar – veröffentlicht wurde es am Mittwoch.

Wie meinbezirk.at berichtet, erfuhren die ÖBB erst nach einer Anfrage des Regionalmediums von der Szene, deren Verbreitung man aus Sicherheitsgründen nicht weiter fördern wolle. Eine Unternehmenssprecherin betonte, dass man derartige Vorfälle „sehr ernst“ nehme – sowohl im Hinblick auf die tatsächliche Sicherheit als auch auf das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste.

Sicherheitskräfte rund um die Uhr vor Ort

Laut ÖBB sind an den großen Wiener Bahnhöfen rund um die Uhr Sicherheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Einsatz. Zusätzlich arbeite man eng mit der Polizei zusammen, um „rasch und flexibel auf aktuelle Herausforderungen reagieren“ zu können.

ÖBB mit klarer Bitte an Fahrgäste

Der Appell des Unternehmens ist eindeutig: Wer strafrechtlich relevantes Verhalten – wie in dem im Video dokumentierten Fall – beobachtet, soll sofort die Polizei verständigen. Auch das Sicherheitsteam der ÖBB alarmiert in solchen Situationen umgehend die Exekutive.

Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Meldungen über offene Drogenkonsum-Szenen in öffentlichen Verkehrsräumen. Die ÖBB versichern jedoch, konsequent gegen solche Entwicklungen vorzugehen – und setzen dabei auf die Mithilfe der Fahrgäste.