Ex-Hofer-Chef plant Super-Diskonter in Dubai

Topmanager Günther Helm (46) ist nach Stationen als CEO beim Diskonter Hofer und der Drogerie Müller jetzt in Arabien aktiv. Dort baut er den Discounter Savain Dubai auf.

Günstige Lebensmittel lassen Helm nicht los, auch nicht an einem der luxuriösesten Orte der Welt: in Dubai. Wie das Manager Magazin berichtet, plant der Österreicher dort das Geschäft des Discounters Sava neu aufstellen: Mit einem eigenen Selbstbedienungs-Warenhaus und dem weltweit ersten Supermarkt für Kinder. Alles binnen weniger Monate.

Große Karriere

Helm war bereits im Alter von 31 Jahren als Chef der Tochter Hofer von Österreich aus für mehrere Länder in Süd- und Osteuropa verantwortlich. 2019 wechselte er als CEO zur Drogeriekette Müller. 2022 erhielt er eine Offerte aus Saudi-Arabien. Zunächst zum Einzelhändler Cenomi. Elf Monate später warb ihn Majid Al Futtaim nach Dubai ab.

Dubai-Mega-Geschäft

Der Mischkonzern aus Dubai betreibt Shoppingcenter wie die Mall of the Emirates samt Skipiste, baut Wohnungen und ist im Unterhaltungssektor aktiv. Kerngeschäft des mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz starken Familienunternehmens sind über 400 riesige Supermärkte, die Majid Al Futtaim als Franchisepartner des französischen Handelsgiganten Carrefour von Pakistan bis Kenia betreibt. Helm soll das Geschäft neu aufstellen.

Großes Wachstum

Bis Jahresende will Helm 10 bis 15 Filialen eröffnen, spätestens 2030 sollen es über 100 sein. "Dubai ist so etwas wie ein Innovations- und Versuchslabor für die Handelsbranche", sagt Helm dem Manager Magazin. "Wer nicht ständig etwas Neues bietet, hat keine Chance. Europa wird im arabischen Raum als Freilichtmuseum wahrgenommen“, wird Helm im Bericht zitiert. Notwendige Reformen blieben aus, „wir stehen uns aufgrund von Bürokratie und Angst selbst im Weg“.

In den Emiraten dagegen, findet Helm, hätten die Menschen ein positives Mindset und seien hoch motiviert. Auch mit seiner Familie fühle er sich wohl. Die medizinische Versorgung und die Schulen seien super. Nachts müsse niemand sein Haus abschließen, denn die Strafen für Diebstahl seien sehr hart, und vom Picknick in der Wüste bis zur Skitour am Abend gebe es kaum etwas, das man nicht machen könne.

Steuerfreies Gehalt

In Dubai zahlen Helm und andere Top-Manager auch keine Steuern auf ihr Einkommen. Sie haben ein Gehalt, das teils deutlich über heimischem Niveau ist, dafür abei bei deutlich längeren Arbeitszeiten, weniger Urlaub und sehr hohen Erwartungen. Jetzt muss Helm beweisen, dass er den Discounter Sava ganz groß machen kann.