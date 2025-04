Frau Benko reitet wieder: Neuer Italo-Trainer

Nathalie Benko reitet wieder auf einem Salzburger Turnier. Die Pferde werden in Sterzing in Südtirol trainiert. René Benko sitzt derweil in U-Haft in der Josefstadt.

Nathalie Benko reitet wieder - derzeit bei einem Turnier in Elixhausen im Salzburger Land. Dort tritt sie mit dem Schimmel Cayo 8 an. Das Turnier dauert von Freitag bis Sonntag.

Die Frau von René Benko, die den Immo-Tycoon 2010 geheiratet hat, vergnügt sich jetzt bei Reitturnieren, während ihr Mann einen "geregelten Tagesablauf" hinter schwedischen Gardinen hat.

Neuer Trainer

Die Pferde werden seit einigen Wochen in Sterzing in Südtirol trainiert. Von Karl Wechselberger, einem ehemaligen italienischen Nationenpreisreiter. Er ist ihr neuer Trainer, "nach einem fliegenden Wechsel von Rob Raskin", wie ein Insider gegenüber oe24 berichtet. "Nathalie fährt jetzt mit ihrem Lamborghini SUV fast jeden Tag nach Sterzing", sagt der Kenner.

Karl Wechselberger führt in Sterzing die in der Pferde-Welt berühmten "W Stables".





Die Pferde seien längst nicht mehr in Igls, in Tirol, berichtet der Insider. Früher soll Raskin, ein hochdekorierter Nationenpreisreiter, einmal wöchentlich von Vorarlberg nach Igls zum Reitstall der Familie gereist sein – oder eben für Honorar und großzügigen Spesenersatz mit zu Turnieren. Jetzt findet das Training laut Insider bei Wechselberger in Südtirol statt - außerhalb Österreichs. Nur zu Turnieren komme Nathalie Benko noch gerne in die Alpenrepublik.

"Kostet rund 50.000 Euro im Monat"

"Rund 50.000 Euro kostet das Hobby im Monat", schätzt der Pferde-Insider.

Geldwäscheverdacht in Liechtenstein ausgelöst

Warum es zum Wechsel gekommen ist? Seit vergangenem Jahr hat sich viel geändert: René Benko sitzt seit Jänner 2025 in Wien in Untersuchungshaft. Nathalie und die Kinder mussten aus der Benko-Villa in Innsbruck-Igls ausziehen. Das 5500-Quadratmeter-Haus ist inzwischen geräumt, die Eigentümerin Laura Privatstiftung will dort künftig entweder ein Hotel betreiben oder es verkaufen. Da biete sich ein Pferdetraining in Südtirol besser an als eines in Österreich, meint der Pferde-Experte zu oe24.

Nathalie Benko geriet zuletzt auch selbst ins Visier der Behörden. Treuhandkonten, die ein Rechtsanwalt bzw. dessen Sekretärin für die Benko-Ehefrau bei zwei Tiroler Raiffeisenkassen eröffnen wollten, lösten einen Geldwäscheverdacht beim Bundeskriminalamt aus. Den Angaben zufolge sollten über das Konto mehrere Zahlungen "aus diversen Kaufverträgen abgewickelt" werden. Für René und Nathalie Benko gilt die Unschuldsvermutung.

Insider spottet über Farbe des Schimmels

Pikanterie am Rande: Der Pferde-Insider zählt gegenüber oe24 mit einer gewissen Lust auf: "René im Grauen Haus, Nathalie im Fürstentum Liechtenstein, Pferde in Italien. Übrigens noch ein Wort zum Geldwäsche-Verdacht und zum Schimmel, den sie reitet: Nomen est omen. Schimmel werden meist schwarz geboren und werden erst gegen Ende ihres Lebens weiß."