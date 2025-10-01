Innovation der VTA: "Wasser für die Welt, Ideen für die Heimat"

Wasser ist Leben. Mikroschadstoffe und Mikroplastik sowie neuartige Schadstoffe wie PFAS belasten das Trinkwasser massiv. Zum Glück gibt es Lösungen.

Die Welt steht vor gewaltigen ökologischen und ökonomischen Herausforderungen. Unsere wichtigste Lebensgrundlage - das Wasser -ist durch gesundheitsgefährdende Mikroschadstoffe, Mikroplastik sowie neuartige Schadstoffe wie PFAS massiv bedroht.

Diese schädlichen Substanzen müssen aus dem Wasserkreislauf entfernt werden. Die VTA Gruppe stellt sich dieser Herausforderung.

Mit modernsten Verfahren und Systemen auf Basis der Nanotechnologie gelingt es VTA, bereits heute das Wasser für über 300 Millionen Menschen weltweit zu reinigen und von Schadstoffen zu befreien.

Klimaneutrale Energieversorgung

Gleichzeitig eröffnet VTA mit der Gewinnung von grünem Wasserstoff aus Abwasser neue Perspektiven für eine klimaneutrale Energieversorgung. "Damit tragen wir aktiv zur Umsetzung des EU Green Deals bei und zeigen, dass Innovation, Umweltschutz und wirtschaftliche StärkeHand in Hand gehen können" , sagt Ulrich Kubinger, CEO von VTA. Und Prokuristin Marlen Kubinger ergänzt: " Wir sind überzeugt: Wenn wir es schaffen, diese Vision global Wirklichkeit werden zu lassen, erreichen wir einen Meilenstein in der Geschichte der Menschheit."

Denn Nachhaltigkeit ist kein Hindernis für wirtschaftlichen Erfolg -sie ist der Motor für eine lebenswerte Zukunft.

VTA ist eines der vielen Unternehmen, welche den Innovationsstandort Österreich stärken. Das Unternehmen sichert die Wettbewerbsfähigkeit des alten Kontinents und bringt Europa zurück an die Spitze.