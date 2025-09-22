Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.450 aktien up +0.7% Andritz AG 59.80 aktien down -0.25% BAWAG Group AG 113.60 aktien down -0.61% CA Immobilien Anlagen AG 22.520 aktien up +0.81% CPI Europe AG 18.140 aktien down -0.22% DO & CO Aktiengesellschaft 221.50 aktien down -0.45% EVN AG 23.400 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 82.55 aktien down -0.54% Lenzing AG 25.850 aktien down -0.77% OMV AG 45.260 aktien down -0.13% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien up +0.34% PORR AG 29.450 aktien down -4.69% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.180 aktien down -0.21% SBO AG 26.100 aktien up +0.38% STRABAG SE 78.50 aktien down -2.48% UNIQA Insurance Group AG 12.400 aktien down -1.43% VERBUND AG Kat. A 60.15 aktien up +0.92% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.450 aktien down -0.76% Wienerberger AG 28.820 aktien down -0.41% voestalpine AG 29.280 aktien down -1.68%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
öbb
© ÖBB/Espen Eichhöfer

oe24 berichtete

SIE übernimmt die Deutsche Bahn: So tickt Ex-Öbb-Managerin Evelyn Palla

22.09.25, 10:57
Teilen

Evelyn Palla ist die designierte Chefin der Deutschen Bahn, oe24 berichtete. So tickt die Ex-ÖBB-Managerin.

Wenn bei der Deutschen Bahn mal wieder ein Zug wegen fehlendem Personal auszufallen droht, könnte die Chefin selbst übernehmen.  Evelyn Palla ist die designierte Chefin der Deutschen Bahn, oe24 berichtete. 

Evelyn Palla besitzt seit 2024 einen Triebfahrzeugführerschein. Dieses kleine Detail sagt viel darüber aus, was die Bahn und ihre Fahrgäste von der neuen Chefin erwarten können: Mit Palla rückt eine Managerin an die Spitze des Konzerns, die bei den Beschäftigten zuletzt Gehör fand, als interessiert gilt an ihren alltäglichen Herausforderungen.

Minister will sie als Chefin

Der Vorstand der Deutschen Bahn soll verkleinert und die Infrastruktur-Tochter unabhängiger werden. Die beiden Leitungsgremien sollen künftig nur noch sechs statt acht Ressorts haben, wie der deutsche Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Montag mitteilte. "Wir brauchen einen Neuanfang." Als neue Vorstandschefin stellte er Evelyn Palla vor. Das frühere Vorstandsmitglied der ÖBB Personenverkehr AG war bisher für den Regionalverkehr der Deutschen Bahn verantwortlich.

Sie ist nach 190 Jahren Deutsche-Bahn-Geschichte die erste Frau an der Spitze. Neuer Chef der Infrastruktur-Tochter DB InfraGO soll Dirk Rompf werden, der Erfahrung bei Beratungsunternehmen, aber auch in der Deutschen Bahn hat.

Ihr Name fiel bei der Suche nach der Lutz-Nachfolge früh

Die 1973 in Bozen geborene Südtirolerin gilt als empathischer als ihr Vorgänger Richard Lutz, auch charismatischer. Gleichzeitig versuchte die Mutter von drei Kinder - anders als andere Mitglieder des Vorstands der Deutschen Bahn - zuletzt nicht, sich übermäßig in Szene zu setzen und medial zu inszenieren. Sie lieferte in erster Linie wirtschaftlich ab.

Im ersten Halbjahr schaffte die für den Regionalverkehr zuständige Konzerntochter DB Regio unter Palla einen Trendwechsel, verbuchte einen operativen Gewinn von 103 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2024 hatte an dieser Stelle noch ein dickes Minus gestanden.

Palla ist seit 2019 bei der Deutschen Bahn. Sie begann als Finanzvorständin bei DB Fernverkehr, im Juli 2022 übernahm sie dann den Chefsessel bei DB Regio. Etwa 780.000 Zugfahrten werden im Nahverkehr – inklusive aller S-Bahnen - jeden Monat absolviert, Palla trug dafür die Verantwortung. Nun wird sie als erste Frau Vorstandsvorsitzende des gesamten Konzerns. Pallas Berufung ist keine völlige Überraschung, ihr Name fiel schon sehr früh, als öffentlich über die Lutz-Nachfolge spekuliert wurde.

Seit 2011 mit den Themen der Branche vertraut

Palla, Jahrgang 1973, startete ihre berufliche Laufbahn 1997 bei der Infineon Technologies AG. Ab 2003 war sie bei Eon in München, Köln und Mailand tätig. 2011 wechselte sie zu den Österreichischen Bundesbahnen nach Wien. Dort war sie ab 2015 als Vorstand für den Regionalverkehr zuständig. Österreich gilt im Vergleich zu Deutschland als Vorzeigenation, wenn es um den Verkehr auf der Schiene geht.

Mit dem Sprung an die Spitze der Deutschen Bahn AG wird sich Palla nun auch Fragen zur schlechten Infrastruktur, zu unpünktlichen Fernzügen und der zum Sparen gezwungenen DB Cargo stellen müssen. Der Job des Bahnchefs bzw. der Bahnchefin gilt als einer der schwierigsten in Deutschland.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden