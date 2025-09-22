SIE übernimmt die Deutsche Bahn: So tickt Ex-Öbb-Managerin Evelyn Palla

Evelyn Palla ist die designierte Chefin der Deutschen Bahn, oe24 berichtete. So tickt die Ex-ÖBB-Managerin.

Wenn bei der Deutschen Bahn mal wieder ein Zug wegen fehlendem Personal auszufallen droht, könnte die Chefin selbst übernehmen. Evelyn Palla ist die designierte Chefin der Deutschen Bahn, oe24 berichtete.

Evelyn Palla besitzt seit 2024 einen Triebfahrzeugführerschein. Dieses kleine Detail sagt viel darüber aus, was die Bahn und ihre Fahrgäste von der neuen Chefin erwarten können: Mit Palla rückt eine Managerin an die Spitze des Konzerns, die bei den Beschäftigten zuletzt Gehör fand, als interessiert gilt an ihren alltäglichen Herausforderungen.

Minister will sie als Chefin

Der Vorstand der Deutschen Bahn soll verkleinert und die Infrastruktur-Tochter unabhängiger werden. Die beiden Leitungsgremien sollen künftig nur noch sechs statt acht Ressorts haben, wie der deutsche Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Montag mitteilte. "Wir brauchen einen Neuanfang." Als neue Vorstandschefin stellte er Evelyn Palla vor. Das frühere Vorstandsmitglied der ÖBB Personenverkehr AG war bisher für den Regionalverkehr der Deutschen Bahn verantwortlich.

Sie ist nach 190 Jahren Deutsche-Bahn-Geschichte die erste Frau an der Spitze. Neuer Chef der Infrastruktur-Tochter DB InfraGO soll Dirk Rompf werden, der Erfahrung bei Beratungsunternehmen, aber auch in der Deutschen Bahn hat.

Ihr Name fiel bei der Suche nach der Lutz-Nachfolge früh

Die 1973 in Bozen geborene Südtirolerin gilt als empathischer als ihr Vorgänger Richard Lutz, auch charismatischer. Gleichzeitig versuchte die Mutter von drei Kinder - anders als andere Mitglieder des Vorstands der Deutschen Bahn - zuletzt nicht, sich übermäßig in Szene zu setzen und medial zu inszenieren. Sie lieferte in erster Linie wirtschaftlich ab.

Im ersten Halbjahr schaffte die für den Regionalverkehr zuständige Konzerntochter DB Regio unter Palla einen Trendwechsel, verbuchte einen operativen Gewinn von 103 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2024 hatte an dieser Stelle noch ein dickes Minus gestanden.

Palla ist seit 2019 bei der Deutschen Bahn. Sie begann als Finanzvorständin bei DB Fernverkehr, im Juli 2022 übernahm sie dann den Chefsessel bei DB Regio. Etwa 780.000 Zugfahrten werden im Nahverkehr – inklusive aller S-Bahnen - jeden Monat absolviert, Palla trug dafür die Verantwortung. Nun wird sie als erste Frau Vorstandsvorsitzende des gesamten Konzerns. Pallas Berufung ist keine völlige Überraschung, ihr Name fiel schon sehr früh, als öffentlich über die Lutz-Nachfolge spekuliert wurde.

Seit 2011 mit den Themen der Branche vertraut

Palla, Jahrgang 1973, startete ihre berufliche Laufbahn 1997 bei der Infineon Technologies AG. Ab 2003 war sie bei Eon in München, Köln und Mailand tätig. 2011 wechselte sie zu den Österreichischen Bundesbahnen nach Wien. Dort war sie ab 2015 als Vorstand für den Regionalverkehr zuständig. Österreich gilt im Vergleich zu Deutschland als Vorzeigenation, wenn es um den Verkehr auf der Schiene geht.

Mit dem Sprung an die Spitze der Deutschen Bahn AG wird sich Palla nun auch Fragen zur schlechten Infrastruktur, zu unpünktlichen Fernzügen und der zum Sparen gezwungenen DB Cargo stellen müssen. Der Job des Bahnchefs bzw. der Bahnchefin gilt als einer der schwierigsten in Deutschland.