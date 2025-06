Marken-Relaunch bei der Pirvatbrauerei Hirter

Seit Monaten arbeitet die Privatbrauerei Hirt intensiv an ihrem Relaunch, der ursprünglich erst Anfang Juli präsentiert werden sollte. Doch die starke Nachfrage hat den Zeitplan überholt - was steckt dahinter?

Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt © Privatbrauerei Hirt Vertrieb GmbH

Alles ausgetrunken! Das Hirter Märzen im bisherigen Design ist bereits ausverkauft und macht nun als erste Sorte Platz für den neuen Markenauftritt. „Eigentlich wollten wir uns – ganz im Sinne unseres neuen Markenclaims „Die Zeit nehm ich mir“ – bis Juli Zeit lassen, um das neue Design Schritt für Schritt einzuführen. Aber unser Hirter Märzen war viel schneller ausgetrunken, also erscheint es jetzt schon im neuen Look“, erklärt Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt.

Der Markenrelaunch der Privatbrauerei Hirt ist ein bewusster Schritt, um die Marke an die Anforderungen eines sich wandelnden Marktes anzupassen. Der Wunsch, mit der Zeit zu gehen und sich optisch wie strategisch weiterzuentwickeln, stand im Zentrum der Überlegungen. Ausschlaggebend für den Zeitpunkt des Relaunchs war das Investitionsprojekt von 22 Millionen Euro, darunter eine neue Flaschenwasch-, Abfüll- und Verpackungsanlage, die den Start des neuen Markenauftritts technisch ermöglicht hat.

© Privatbrauerei Hirt Vertrieb GmbH

Markenrelaunch mit Weitblick: Frischer Auftritt, bewährter Geschmack

Was sich ändert, ist das Äußere – der Inhalt bleibt unverändert. „Rezeptur und Brauprozess bleiben bei all unseren Biersorten selbstverständlich gleich. Unsere Biere stehen seit jeher für höchste Qualität und unverwechselbaren Geschmack – daran wird sich nichts ändern“, betont Geschäftsführer und Braumeister Raimund Linzer. Mit dem Hirter Märzen macht nun die erste Sorte der Hirter Biervielfalt den Auftakt im neuen Design. Weitere Sorten folgen ab Anfang Juli. Sollte der Durst allerdings weiterhin so groß sein, werden auch andere Hirter Bierspezialitäten früher im neuen Look erscheinen.

Marlies Heinricher-Woltran Leitung Marketing & Nachhaltigkeit © Privatbrauerei Hirt Vertrieb GmbH

Ein Schritt in die Zukunft: Neue Optik für neue Zielgruppen

„Der neue Markenauftritt ist ein bewusster Schritt in die Zukunft. Wir wollen damit nicht nur unsere Marktposition stärken, sondern auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen und die Marke zeitgemäß weiterentwickeln“, erklärt Marlies Heinricher-Woltran, Leitung Marketing und Nachhaltigkeit. „Die Investition in unsere neue Anlage hat es möglich gemacht, diesen Wandel jetzt sichtbar zu machen und unser Qualitätsversprechen auch optisch zu unterstreichen.“

Das bisherige Erscheinungsbild hat der Privatbrauerei Hirt viele Jahre gute Dienste geleistet – nun schlägt die einzige mittelständische Privatbrauerei Kärntens ein neues Kapitel auf: mit frischem Auftritt, gewohnt hoher Qualität und unverändert gutem Geschmack. Ab Anfang Juli präsentiert sich die Privatbrauerei Hirt komplett im neuen Look.