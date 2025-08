Martin Ho plant Gastro-Comeback in Wien

Das "Dots Establishment" soll in der ersten Jahreshälfte 2026 eröffnen.

Martin Ho plant sein Gastro-Comeback: Nach dem Ende seiner Dots-Lokale und einer Serie an Insolvenzen verhandelt der Gastronom über einen neuen Restaurant-Standort in "prominent, goldener Lage" im 1. Bezirk, wie sein Pressesprecher Alexander Khaelss-Khaelssberg gegenüber dem "Kurier" ankündigt.

Demnach soll das "Dots Establishment" in der ersten Jahreshälfte 2026 eröffnen. Parallel soll in der Bognergasse ein Luxusuhren-Showroom von "Jacob & Co" noch in diesem Jahr sein Opening feiern. Dort will Ho auch Drinks servieren – möglicherweise mit einem Bar-Konzept vom bekannten Wiener Gastronom Roberto Pavlovic-Hariwijadi.

Hos erstes Lokal in Dubai

International geht Ho in Dubai an den Start: Das "Dots DXB" für 247 Gäste soll in der dritten Oktoberwoche im Al Fattan Currency Building eröffnen. Das Lokal soll sich abends in einen Club mit "fein selektierter Gästeliste" verwandeln. Mit chinesisch-französischer Fusion-Küche soll das Lokal jährlich 8,5 Millionen Euro erwirtschaften.

Weitere Expansionen nach London, Miami, New York und Ibiza sind bereits in Planung. Hos frühere Nähe zur Politik sorgte in der Vergangenheit für Schlagzeilen.