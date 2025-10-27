Alles zu oe24VIP
Mc Donald
© APA

"Überraschend gut"

McDonald's bringt dieses NEUE Weihnachtsmenü heraus

27.10.25, 16:46
Teilen

Ein geleaktes Weihnachtsmenü von McDonald’s sorgt für Begeisterung: Fans feiern die grün-kreative Grinch-Edition mit neuen und bekannten Klassikern. 

Laut Insiderberichten soll das festliche Menü ab Mittwoch, 26. November, in Großbritannien starten. Die Limited Edition steht ganz im Zeichen des Grinch und bringt gleich mehrere neue Kreationen.

Das ist die NEUE Grinch-Edition 

Zu den Highlights zählen der Double Big Tasty, der Cheesy Chicken Stack und gleich mehrere Grinch-Produkte wie Grinch McShaker Fries (Pickle), die Grumble Grinch Pie oder das Frozen Grinch Lemonade. Auch Getränke wie der Coconut Noglobe Latte und die Coconut Noglobe Hot Chocolate sollen Teil des Menüs sein.

Mc Donalds
© Instagram: @bigdaddybsfoods

Mc Donalds
© Instagram: @bigdaddybsfoods

Mc Donalds
© Instagram: @bigdaddybsfoods

Influencer heizen Gerüchte an

Bekannte Food-Influencer wie @bigdaddybsfoods und @newfoodspotteruk teilten erste Bilder. Letzterer schrieb: „@mcdonaldsuk Christmas menu is coming November 26th — and it’s gone full Grinch mode!“

 

Fanreaktionen auf Social Media

In den sozialen Medien wird das Menü bereits gefeiert. Viele User nennen es den Beginn der „kreativen Ära“ bei McDonald’s. Besonders das Grinch Meal, das angeblich McShaker Fries, ein Getränk und sogar Grinch-Socken enthält, sorgt für Gesprächsstoff.

"Überraschend gut"

Erst kürzlich hatte McDonald’s ein global inspiriertes Menü vorgestellt, darunter Garlic & Black Pepper McNuggets aus Japan und McShaker Fries aus Polen. Der australische Pineapple McSpicy spaltet ebenfalls die Community – viele waren zunächst skeptisch, lobten den Geschmack aber später als „überraschend gut“.

