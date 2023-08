oe24.TV mit mehr als 40 Prozent Quoten-Plus im Juli

Schon 1,4 Prozent Marktanteil in Werbezielgruppe der 12- bis 49-Jährigen

Sensationelles Quoten-Wachstum für oe24.TV im Juli: Gegenüber dem Vorjahr kann oe24.TV beim Marktanteil um mehr als 40 Prozent zulegen! Damit erreicht oe24.TV im Juli in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 1,4 Prozent.

Auch in der Gesamtzielgruppe aller TV-Zuseher (12+) kann oe24.TV um 11 Prozent wachsen und liegt nun bei 1,2 Prozent Marktanteil. Jeden Tag schauten im Juli bereits 258.000 Österreicher oe24.TV. Insgesamt erreichte oe24.TV im Juli mehr als 1,1 Millionen Österreicher (kum. RW, 12+).

Stärkste Sendungen waren im Juli einmal mehr die FELLNER!LIVE-Duelle mit Josef Cap und Peter Westenthaler sowie Gerald Grosz und Sebastian Bohrn Mena. Das Duell Cap vs. Westenthaler am 5. Juli und am 26. Juli sahen jeweils 144.000 Zuseher. Bei Grosz gegen Bohrn Mena waren am 4. Juli 140.000 Zuseher dabei.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Juli 2023 vs. Juli 2022, endgültig gewichtet bis 23.7.23; 1,1 Mio. kum. RW (weitester Seherkreis, zumindest eine Sendung kurz gesehen); DRW Top-Sendungen: 83.000, 85.600, 69.200 Personen 12+