Jugendliche drei Wochen ohne Handy: Das sind die erstaunlichen Folgen

In einem Experiment verzichten 69 Jugendliche drei Wochen lang auf ihre Smartphones – begleitet von einer neuen „Dok 1“-Ausgabe im ORF.

Unter dem Titel „Dok 1: Drei Wochen Handy-Entzug – das Experiment“ begleitete Moderatorin Lisa Gadenstätter Jugendliche eines Oberstufen-Gymnasiums in Gänserndorf. Drei Wochen lang mussten sie ohne Handy auskommen – sowohl in der Schule als auch in der Freizeit.

Zurück in eine andere Zeit

Keine sozialen Medien, keine Nachrichten, kein TikTok, kein Snapchat – für die Jugendlichen eine Erfahrung, die sie in eine Zeit zurückwirft, die sie selbst nie erlebt haben.

Wissenschaftliche Begleitung

Das Experiment wurde wissenschaftlich untersucht. Beteiligt waren das Anton Proksch Institut, eine der führenden Suchtkliniken Europas, und die Sigmund Freud PrivatUniversität Wien. Die Expertinnen und Experten analysierten, wie sich der Verzicht auf Schlafqualität, Stress und Wohlbefinden auswirkt.

Die wichtigsten Ergebnisse der wissenschaftlichen Auswertung im Überblick:

1. Steigerung des psychischen Wohlbefindens durch Smartphone-Verzicht

von ca. 30 Prozent

2. Steigerung stärker als zwei Wochen Ferien

3. Reduktion depressiver Symptomatik um ein Drittel

4. Durch den Versuch hat sich die Bildschirmzeit bei 25 Prozent der

Teilnehmer:innen nachhaltig reduziert

5. 77 Prozent aller Schüler:innen weisen im Fragebogen zum

Problematischen Internetgebrauch Short CIUS (Short Compulsive

Internet Use Scale) Werte über dem Cut-Off Wert auf

6. 29 Prozent der am Versuch teilgenommen habenden Personen gaben an,

in der ersten Woche unter Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen,

Unruhe, Schlaflosigkeit und Gereiztheit gelitten zu haben

7. Genau ein Drittel jener Schüler:innen, die den Versuch

durchgehalten haben, gaben an, neue Hobbys und Tätigkeiten für sich

entdeckt zu haben

Ein Experiment mit Seltenheitswert.