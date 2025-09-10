Alles zu oe24VIP
handy jugendliche
© getty/Symbolbild

Experiment

Jugendliche drei Wochen ohne Handy: Das sind die erstaunlichen Folgen

10.09.25, 22:26
Teilen

In einem Experiment verzichten 69 Jugendliche drei Wochen lang auf ihre Smartphones – begleitet von einer neuen „Dok 1“-Ausgabe im ORF. 

Unter dem Titel „Dok 1: Drei Wochen Handy-Entzug – das Experiment“ begleitete Moderatorin Lisa Gadenstätter Jugendliche eines Oberstufen-Gymnasiums in Gänserndorf. Drei Wochen lang mussten sie ohne Handy auskommen – sowohl in der Schule als auch in der Freizeit.

Zurück in eine andere Zeit

Keine sozialen Medien, keine Nachrichten, kein TikTok, kein Snapchat – für die Jugendlichen eine Erfahrung, die sie in eine Zeit zurückwirft, die sie selbst nie erlebt haben.

Wissenschaftliche Begleitung

Das Experiment wurde wissenschaftlich untersucht. Beteiligt waren das Anton Proksch Institut, eine der führenden Suchtkliniken Europas, und die Sigmund Freud PrivatUniversität Wien. Die Expertinnen und Experten analysierten, wie sich der Verzicht auf Schlafqualität, Stress und Wohlbefinden auswirkt.

Die wichtigsten Ergebnisse der wissenschaftlichen Auswertung im Überblick:

1. Steigerung des psychischen Wohlbefindens durch Smartphone-Verzicht
von ca. 30 Prozent

2. Steigerung stärker als zwei Wochen Ferien

3. Reduktion depressiver Symptomatik um ein Drittel

4. Durch den Versuch hat sich die Bildschirmzeit bei 25 Prozent der
Teilnehmer:innen nachhaltig reduziert

5. 77 Prozent aller Schüler:innen weisen im Fragebogen zum
Problematischen Internetgebrauch Short CIUS (Short Compulsive
Internet Use Scale) Werte über dem Cut-Off Wert auf

6. 29 Prozent der am Versuch teilgenommen habenden Personen gaben an,
in der ersten Woche unter Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen,
Unruhe, Schlaflosigkeit und Gereiztheit gelitten zu haben

7. Genau ein Drittel jener Schüler:innen, die den Versuch
durchgehalten haben, gaben an, neue Hobbys und Tätigkeiten für sich
entdeckt zu haben

Ein Experiment mit Seltenheitswert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

