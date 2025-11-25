Miiro eröffnet erstes Hotel in Wien: Neues Boutiquehighlight im Palais Rudolf

Mit dem Palais Rudolf eröffnet die internationale Hotelgruppe Miiro ihr erstes Haus in Wien. Das 64-Zimmer-Boutiquehotel verbindet historische Architektur mit modernem Design, nachhaltiger Philosophie und indischer Gastfreundschaft – ein neues Zuhause auf Zeit im Herzen der Stadt.

Ein Zuhause auf Zeit. Wie die Miiro Hotels das Wiener Hotelerlebnis neu definieren – mit indischer Gastfreundschaft, lokalem Stil und internationaler Vision.

Neena Gupta, CEO von Miiro Hotels und Director of Group Strategy and International Hospitality bei InterGlobe Enterprises © Miiro Hotels

Für Neena Gupta, CEO von Miiro Hotels und Director of Group Strategy and International Hospitality bei InterGlobe Enterprises, ist Wien weit mehr als ein weiterer Standort: „Wir möchten die Stadt demütig betreten, eine Plattform für Einheimische schaffen und internationalen Gästen ermöglichen, sich hier wie zu Hause zu fühlen.“

Der Name Miiro, abgeleitet vom lateinischen miro („ich staune“), spiegelt genau diesen Ansatz wider: bewusst reisen, neugierig bleiben, die Seele des Ortes spüren. „Unsere Philosophie lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Brilliantly Considered Stays – Aufenthalte, die bewusst gestaltet sind, Nähe zur Kultur schaffen und Reisende inspirieren“, erklärt Gupta.

Wo Wiener Geschichte auf modernes Design trifft

Zeitloser Charme. Das Interieur des Palais Rudolf verwebt Wiener Handwerkskunst mit Vintage-Charme und modernen Akzenten. Warme Farben, lokal ausgewählte Antiquitäten und feine Details erzählen Geschichten vergangener Epochen. Das lichtdurchflutete Restaurant serviert italienische Küche mit Wiener Note, die Bar lädt zu Cocktails mit Charakter. Ergänzt wird das Angebot durch ein Fitnessstudio, das komplett ohne Strom auskommt – inklusive Sprossenwand als augenzwinkernde Hommage an die sportliche Kaiserin Sisi –, sowie den markentypischen „Refresh Room“ für frühe Ankünfte und späte Abreisen. „Wien war für uns ein wahrer Schatz“, sagt Gupta. „Hier treffen Geschichte, Kultur und Menschlichkeit in einer Weise zusammen, die perfekt zu unserer Marke passt.“ Das Palais Rudolf steht beispielhaft für Miiros Ansatz, alte Bausubstanz mit neuem Leben zu füllen. Das ehemals vernachlässigte Haus wurde aufwendig saniert und in ein architektonisches Juwel verwandelt. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle – von energiesparender Technik über Glastrinkflaschen bis zu nachfüllbaren Pflegeprodukten. „Wir verstehen Nachhaltigkeit nicht als Trend, sondern als Haltung. Wir investieren in Gebäude, die die nächsten 30 Jahre Bestand haben sollen“, so Neena Gupta.

Über 30 Mio. Euro: Zwei Häuser, zwei Facetten einer Vision

Mit Wien setzt Miiro seine internationale Expansion fort: Nach Eröffnungen in Paris, Barcelona, Gstaad und London markiert die österreichische Hauptstadt einen Meilenstein. Und sie bleibt nicht allein – schon 2026 folgt das zweite Wiener Haus am Spittelberg. „Zwei Hotels in einer Stadt erlauben uns, zu zeigen, wie unterschiedlich wir Orte interpretieren können“, erklärt Gupta. „Das Palais Rudolf spiegelt urbane Eleganz wider, während das zweite Haus den künstlerischen Geist des 7. Bezirks aufgreift.“ Insgesamt investiert die Gruppe über 30 Millionen Euro in beide Projekte – ein klares Statement für den Standort Wien.

Miiro richtet sich an sogenannte „selbstbewusste Reisende“ – Menschen, die Orte wirklich erleben wollen, statt sie nur zu besuchen. „Unsere Gäste haben genug von austauschbaren Hotels“, sagt Gupta. „Sie suchen Wärme, Kultur, Authentizität – und das Gefühl, in einer fremden Stadt zuhause zu sein.“ Genau dieses Gefühl möchte Miiro schaffen: Ein Zuhause auf Zeit mit offenen Türen, offenen Herzen und Sinn für Details. „Wir kommen nicht, um uns aufzudrängen“, fasst Neena Gupta zusammen. „Wir kommen, um dazuzugehören.“

Auf einen Blick

Palais Rudolf Wien

■ Das Miiro Palais Rudolf**** mit durchdachtem Boutique-Konzept verfügt über 64 Zimmer. Aktuell serviert man ein à la carte-Frühstück. Auf der Karte finden sich diverse Eigerichte, Avocado-Toast, Joghurt & Früchte-Variationen sowie eine kleine, aber feine Auswahl an Wiener Kaffeespezialitäten. Die Bar serviert kreative Cocktails. Highlight: „Refresh Room“, inspiriert von Fluglinien, bei Early Check-in. Concierge-Service. 1 Nacht im DZ für 2 Pers. ab 170 Euro.

www.miirohotels.com

