Nächste Millionenpleite: Bekannter Großhändler in Konkurs

Schon wieder schlittert ein heimisches Unternehmen in die Pleite.

Aus für einen bekannten Player im Agrarhandel: Die ATG Agrartechnikgeräte GmbH ist insolvent. Der Spezialist für Land- und Forsttechnik aus Hörsching meldete Konkurs an. Nach einem gescheiterten Sanierungsversuch bleibt nur noch die geordnete Abwicklung.

Letzter Rettungsversuch gescheitert

Noch 2024 hatte sich ATG mit einem Sanierungsplan über Wasser gehalten. Eine 30-Prozent-Quote an die Gläubiger wurde vereinbart, der erste Teil sogar ausgezahlt. Doch das Geld reichte nicht – die nächsten Raten blieben aus. Nun ist klar: Der Betrieb wird nicht fortgeführt, das Unternehmen ist Geschichte.

Die Insolvenz wurde am 24. Juli 2025 am Landesgericht Linz eröffnet. Die Schulden belaufen sich laut KSV bei rund 1,9 Millionen Euro.

Als Gründe für die Pleite wurden sinkende Preise in der Branche und fehlende Nachfrage genannt. Zuletzt wurde zu wenig Umsatz gemacht, die Liquidität ging verloren.

Gegründet 1979 von Ing. Karl Velechovsky, galt ATG jahrzehntelang als verlässlicher Ausstatter für Landwirte und Forstbetriebe in Österreich und Süddeutschland. Jetzt bleibt nur der Schlussstrich. Es ist keine Weiterführung geplant.