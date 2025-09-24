Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.400 aktien up +1.82% Andritz AG 60.60 aktien down -0.33% BAWAG Group AG 111.40 aktien down -1.68% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien up +0.53% CPI Europe AG 18.600 aktien up +1.81% DO & CO Aktiengesellschaft 222.00 aktien down -1.11% EVN AG 23.900 aktien up +1.92% Erste Group Bank AG 83.40 aktien up +0.18% Lenzing AG 26.800 aktien up +1.32% OMV AG 45.700 aktien up +0.57% Oesterreichische Post AG 29.450 aktien up +0.68% PORR AG 29.800 aktien up +0.51% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.260 aktien down -0.14% SBO AG 26.750 aktien up +0.94% STRABAG SE 78.00 aktien down -1.02% UNIQA Insurance Group AG 12.380 aktien up +0.16% VERBUND AG Kat. A 61.50 aktien up +0.65% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.300 aktien up +0.44% Wienerberger AG 28.760 aktien down -1.51% voestalpine AG 29.000 aktien down -0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty

Insolvenz

Steirischer Weinbauer schlittert in Millionenpleite

24.09.25, 19:44
Teilen

Der Weinbauer Christian Reiterer aus Wies ist insolvent. Ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ohne Eigenverwaltung wurde am Landesgericht Graz gestellt.

Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit.

Die Passiva werden mir rund 6 Mio. Euro angegeben. Davon entfallen 5,25 Mio. Euro auf betriebliche und 750.000 Euro auf private Verbindlichkeiten. Das Unternehmen übernahm die Produktion der Trauben bis hin zur Pressung. Die Weinproduktion und den Vertrieb übernahm die Steirerwein Produktion und Handels OG, die dem Weinbauer zuzurechnen ist. Dieses Unternehmen wurde 2022 selbst insolvent, wobei die letzte Quote aus diesem Sanierungsplan noch aussteht.

Als Ursache der aktuellen Insolvenz werden Unstimmigkeiten mit einem Kooperationspartner genannt. Vor allem seien Zusicherungen von finanziellen Mitteln nicht zur Gänze erfüllt worden. Der Weinbauer bewirtschaftet 17 Hektar Eigenflächen, die zur Hälfte ihm gehören. Hinzu kommen Pachtflächen von rund 24 Hektar. Der Wert der Liegenschaft dürfte über den Verbindlichkeiten liegen, teilte der AKV weiters mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden