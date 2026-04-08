Mode-Riese kommt nach Österreich: Kultmarke plant neue Stores

Ein großer Name aus der Modebranche nimmt Österreich ins Visier. Hinter den Kulissen laufen bereits konkrete Pläne für neue Shops in Toplagen. Für den heimischen Handel könnte das frischen Schwung bringen.

Der internationale Fashion-Konzern Abercrombie & Fitch arbeitet aktuell an einer deutlichen Erweiterung seiner Präsenz hierzulande. Dabei geht es nicht nur um einzelne Standorte, sondern um einen umfassenden Ausbau mit mehreren Filialen in stark frequentierten Lagen. Ziel ist es, sich langfristig in zentralen Einkaufsstraßen und Innenstädten zu positionieren.

Zudem ist nicht nur ein stärkerer Auftritt der Hauptmarke geplant, sondern auch eine Erweiterung des bestehenden Hollister-Netzwerks. Für die Standortsuche wurde der internationale Immobilienspezialist CBRE engagiert. Aktuell ist das Unternehmen hierzulande ausschließlich mit Hollister vertreten. Die Marke betreibt fünf eigene Shops in großen Einkaufszentren. Eigene Filialen von Abercrombie & Fitch gibt es bisher noch nicht. Genau das soll sich nun ändern: Der erste Store der Hauptmarke ist in Österreich geplant.

Store in Wien geplant

Im Fokus steht dabei vor allem Wien. Gesucht werden Flächen in zentralen Lagen wie der Mariahilfer Straße oder in der Innenstadt, mit einer Größe zwischen 400 und 600 Quadratmetern. Gleichzeitig wird auch für Hollister nach neuen Standorten gesucht.

Die geplanten Geschäfte sollen gezielt in stark frequentierten Innenstadtlagen umgesetzt werden. Dabei verfolgt der Konzern eine klare Markenstrategie: Abercrombie & Fitch richtet sich eher an ein etwas älteres Publikum mit Fokus auf zeitlosen Stil, während Hollister als jüngere, preislich moderatere Lifestyle-Marke positioniert ist.

Mit dieser Doppelstrategie will das Unternehmen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und seine Präsenz im österreichischen Einzelhandel deutlich stärken. Die Expansion zeigt zugleich, dass Österreich für internationale Marken weiterhin ein attraktiver Markt bleibt.

Weitere Städte im Blick

Nicht nur Wien steht im Fokus. Auch Expansionen in Städten wie Graz und Innsbruck werden geprüft. Die neuen Filialen sollen vor allem als sogenannte High-Street-Stores umgesetzt werden.

Ziel ist es, sich langfristig attraktive Standorte in Österreich zu sichern. Klar ist: Die Marke will sich hierzulande stärker positionieren und könnte schon bald im Stadtbild sichtbar werden. Ziel ist es, sich langfristig attraktive Standorte in Österreich zu sichern. Klar ist: Die Marke will sich hierzulande stärker positionieren und könnte schon bald im Stadtbild sichtbar werden.