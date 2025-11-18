MODUL öffnet Türen: Tourismus hautnah erleben

Tag der offenen Tür am 28. November – Einblicke in Ausbildung, Praxis und Karrierechancen.

Die Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien laden am 28. November von 13 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür. Unter dem Motto „Tourismus pur und unverstellt“ entdecken Jugendliche echte Einblicke in Unterricht, Praxis und die vielfältigen Karrierewege der Branche.

Eine Ausbildung im Tourismus öffnet viele Karrierechancen © Florian Wieser

Warum einen Beruf im Tourismus wählen?

Der Tourismus zählt zu den dynamischsten Wirtschaftszweigen weltweit. Er bietet spannende Perspektiven, internationale Einsatzmöglichkeiten und vielseitige Jobprofile – von Hotellerie und Gastronomie über Marketing bis hin zum Event- und Nachhaltigkeitsmanagement. Für viele Jugendliche ist er der perfekte Mix aus Menschen, Kulturen und Kreativität.

Die Ausbildung am MODUL: Chancen für die Zukunft

Die Tourismusschulen MODUL stehen für praxisnahe Ausbildung, internationale Orientierung und individuelle Förderung. „Der Schritt in die Branche will gut überlegt sein“, erklärt Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen MODUL. „Umfassende, persönliche Information ist die Basis für gute Berufsentscheidungen und erfolgreiche Karrieren.“

Schülerinnen und Schüler profitieren von modernen Lehrmethoden, Projekten mit Unternehmen sowie fundierten Sprach- und Praxiskenntnissen – ideale Voraussetzungen für den Berufseinstieg.

Die Küche ist eine Kreativwerkstatt. © Michael Markl

Tag der offenen Tür am 28. November Am 28. November 2025 öffnen die Tourismusschulen MODUL von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Besucherinnen und Besucher lernen Unterrichtsabläufe, Praxisstationen und das vielfältige Ausbildungsangebot kennen. Lehrkräfte, aktuelle Schüler und Absolventen stehen für Fragen bereit – eine ideale Gelegenheit, Ausbildungsmöglichkeiten aus erster Hand zu erleben.