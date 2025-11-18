Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.400 aktien down -4.86% Andritz AG 63.25 aktien down -0.94% BAWAG Group AG 112.70 aktien down -0.88% CA Immobilien Anlagen AG 23.680 aktien up +0.25% CPI Europe AG 16.040 aktien down -1.35% DO & CO Aktiengesellschaft 176.80 aktien down -2.43% EVN AG 26.750 aktien up +0.19% Erste Group Bank AG 89.90 aktien down -0.99% Lenzing AG 21.300 aktien down -3.84% OMV AG 48.920 aktien down -1.13% Oesterreichische Post AG 30.000 aktien down -0.83% PORR AG 26.650 aktien up +0.38% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.020 aktien down -1.23% SBO AG 28.500 aktien down -0.87% STRABAG SE 71.40 aktien down -0.97% UNIQA Insurance Group AG 13.200 aktien up +2.33% VERBUND AG Kat. A 65.00 aktien up +1.01% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.850 aktien up +0.45% Wienerberger AG 26.020 aktien down -1.44% voestalpine AG 34.740 aktien up +0.87%
  1. oe24.at
  2. Business
MODUL öffnet Türen: Tourismus hautnah erleben
© Max Slovencik

Ausbildung

MODUL öffnet Türen: Tourismus hautnah erleben

18.11.25, 08:39
Teilen

Tag der offenen Tür am 28. November – Einblicke in Ausbildung, Praxis und Karrierechancen.

Die Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien laden am 28. November von 13 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür. Unter dem Motto „Tourismus pur und unverstellt“ entdecken Jugendliche echte Einblicke in Unterricht, Praxis und die vielfältigen Karrierewege der Branche.

Eine Ausbildung im Tourismus öffnet viele Karrierechancen

Eine Ausbildung im Tourismus öffnet viele Karrierechancen

© Florian Wieser

Warum einen Beruf im Tourismus wählen?
Der Tourismus zählt zu den dynamischsten Wirtschaftszweigen weltweit. Er bietet spannende Perspektiven, internationale Einsatzmöglichkeiten und vielseitige Jobprofile – von Hotellerie und Gastronomie über Marketing bis hin zum Event- und Nachhaltigkeitsmanagement. Für viele Jugendliche ist er der perfekte Mix aus Menschen, Kulturen und Kreativität.

Die Ausbildung am MODUL: Chancen für die Zukunft
Die Tourismusschulen MODUL stehen für praxisnahe Ausbildung, internationale Orientierung und individuelle Förderung. „Der Schritt in die Branche will gut überlegt sein“, erklärt Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen MODUL. „Umfassende, persönliche Information ist die Basis für gute Berufsentscheidungen und erfolgreiche Karrieren.“
Schülerinnen und Schüler profitieren von modernen Lehrmethoden, Projekten mit Unternehmen sowie fundierten Sprach- und Praxiskenntnissen – ideale Voraussetzungen für den Berufseinstieg.

Die Küche ist eine Kreativwerkstatt.

Die Küche ist eine Kreativwerkstatt.

© Michael Markl

Tag der offenen Tür am 28. November Am 28. November 2025 öffnen die Tourismusschulen MODUL von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Besucherinnen und Besucher lernen Unterrichtsabläufe, Praxisstationen und das vielfältige Ausbildungsangebot kennen. Lehrkräfte, aktuelle Schüler und Absolventen stehen für Fragen bereit – eine ideale Gelegenheit, Ausbildungsmöglichkeiten aus erster Hand zu erleben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden