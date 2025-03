Morgen startet Ausgleichsbonus von Wien Energie

Ab morgen kann die 100 Euro-Strom-Gutschrift von Wien Energie beantragt werden. Dabei handelt es sich um eine direkte Unterstützung für rund 130.000 Wiener Haushalte.

Wien. Ab morgen kann bei Wien Energie der 100 Euro-Ausgleichsbonus für Haushalte mit geringem Einkommen beantragt werden, der den Wegfall der Strompreisbremse ausgleicht. Mit dieser gezielten Maßnahme werden Menschen mit geringem Einkommen entlastet. Anspruchsberechtigt sind Strom-Kunden, die von der ORF-Haushaltsabgabe befreit sind, wie "Wien Energie" in einer Aussendung informiert.

"Der Kampf gegen die Teuerung ist und bleibt eine unserer vordringlichsten Aufgaben. In Wien setzen wir aktiv Entlastungsmaßnahmen für betroffene Haushalte. Der 100 Euro-Ausgleichsbonus von Wien Energie richtet sich an rund 130.000 Wienerinnen und Wiener mit geringem Einkommen, die so bei den Energiekosten entlastet werden", sagt Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig.

Bonus einfach online oder im Service-Zentrum beantragen

Strom-Kunden der Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG können den Bonus unkompliziert beantragen - entweder online unter wienenergie.at/ausgleichsbonus, persönlich in den Servicezentren Spittelau, Erdberg und Guntramsdorf oder per Post an Wien Energie, Kennwort Ausgleichsbonus, Postfach 520, 1030 Wien. Für die Beantragung sind lediglich Name, Kundennummer und der Nachweis über die ORF-Haushaltsabgaben-Befreiung erforderlich. Die Gutschrift wird direkt von den nächsten Teilbeträgen oder offenen Rechnungen abgezogen. Pro Kunde kann die Gutschrift einmal in Anspruch genommen werden. Die Aktion läuft bis 30. Juni 2025.

"Mit dem Ausgleichsbonus schaffen wir eine unbürokratische, schnelle und gezielte Entlastung für Menschen mit geringem Einkommen. Gleichzeitig setzen wir auf langfristige Unterstützung durch unsere bewährte Zusammenarbeit mit Sozialorganisationen - für eine sichere Energieversorgung auch in schwierigen Lebenssituationen", sagt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.