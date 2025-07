Musks "Tesla Diner" gerät nach Eröffnung in Kritik

Das Fast-Food-Lokal von Elon Musk hat erst am 22. Juli eröffnet und kam bei Besuchern nicht wirklich gut an. Vor allem der Preis löst viel Kritik aus.

Viele haben die Eröffnung heiß erwartet. Elon Musks neues "Tesla Diner" hat eröffnet und hat schon nach einer Woche mit Qualitätsproblemen bei seinem Essen zu kämpfen. Das Lokal in Hollywood hat Platz für 250 Gäste. Das Menü reicht von 7 US-Dollar Zimtschnecken bis hin zu 10 US-Dollar Salaten.

Ein Essen wird gerade heiß diskutiert. Der "Epic Bacon" kostet 12 US-Dollar und enthält vier Streifen mit Ahornsirup glasierten schwarzen Pfefferspeck, serviert mit einem Dip nach Wahl. Auf der Tesla-Webseite wird das Produkt in einer weißen Tasse mit vier dicken, knusprigen Scheiben, überzogen mit großen Pfefferstücken, gezeigt.

Überteuert

Laut Besuchern ist das nicht der Fall. Die Speckstreifen sehen in einem Foto nicht wie auf der Webseite aus. Der Journalist Miles Klee schrieb in einem Artikel für den Rolling StonesRolling Stone: "Es war zäh, nicht knusprig – obwohl es teilweise verkohlt war – mit einer süßlichen Ahornglasur." Er setzt fort: "Ein Karton in der richtigen Größe kann bei der Präsentation hilfreich sein, aber 12 Dollar für vier Stücke davon zu verlangen, ist niemals gerechtfertigt."

Einige kritisierten auch den Preis. Für vier Streifen Speck 12 US-Dollar zu verlangen, hat bei vielen Nutzern auf X für Unverständnis gesorgt.