Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.550 aktien equal +0% Andritz AG 60.30 aktien down -0.74% BAWAG Group AG 111.10 aktien up +1% CA Immobilien Anlagen AG 23.920 aktien up +2.22% CPI Europe AG 17.770 aktien up +0.45% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien up +0.68% EVN AG 23.900 aktien down -0.21% Erste Group Bank AG 85.05 aktien up +1.8% Lenzing AG 25.050 aktien up +1.21% OMV AG 43.860 aktien down -0.68% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien down -0.67% PORR AG 30.750 aktien up +3.02% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.140 aktien up +3.29% SBO AG 26.850 aktien up +0.94% STRABAG SE 84.30 aktien up +1.81% UNIQA Insurance Group AG 13.140 aktien down -1.2% VERBUND AG Kat. A 63.15 aktien down -0.79% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.850 aktien down -0.21% Wienerberger AG 27.160 aktien up +1.34% voestalpine AG 32.920 aktien up +2.05%
  1. oe24.at
  2. Business
geld
© Getty Images

Claire's-Pleite

Nach Insolvenz: Österreich-Filialen brauchen Finanzspritze

13.10.25, 15:58
Teilen

Nach der Pleite des US-Schmuckhändlers Claire's im August droht den verbliebenen Österreich-Filialen die baldige Schließung. 

Derzeit werden hierzulande die Geschäfte der Claire's Austria GmbH, die sich bereits in Konkurs befindet, für den Abverkauf der Ware fortgeführt. "Für einen langfristigen Fortbetrieb und die Sanierung des Unternehmens wird jedoch der Einstieg eines Investors notwendig sein", schreiben die Gläubigerschützer vom KSV1870 in einer Aussendung.

Einige Filialen geschlossen

Ein Teil des Filialnetzes wurde nach Eröffnung des Konkurses bereits geschlossen. Neun von ursprünglich 14 Geschäften - unter anderem in Wien, Graz und Salzburg - sind allerdings noch in Betrieb. Für sie ist die Lage ernst. "Sollte in absehbarer Zeit kein Investor frisches Kapital für eine Fortführung und Sanierung zuschießen, so wird das Unternehmen wohl nach erfolgtem Abverkauf zu schließen sein", so Alexander Greifeneder vom KSV1870.

Forderung von 1,16 Millionen Euro

Die Forderungen gegen das insolvente Unternehmen belaufen sich auf 1,16 Millionen Euro, davon hat der Insolvenzverwalter in der Prüfungstagsatzung am Montag 371.000 Euro anerkannt. Zur Konkurseröffnung im August beschäftigte Claire's in Österreich noch 69 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden