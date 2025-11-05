Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.250 aktien down -8.05% Andritz AG 64.30 aktien up +0.7% BAWAG Group AG 113.60 aktien equal +0% CA Immobilien Anlagen AG 24.000 aktien up +0.33% CPI Europe AG 16.130 aktien down -1.53% DO & CO Aktiengesellschaft 204.50 aktien down -1.21% EVN AG 26.500 aktien up +1.92% Erste Group Bank AG 88.70 aktien down -1.11% Lenzing AG 24.850 aktien down -0.4% OMV AG 47.420 aktien up +0.3% Oesterreichische Post AG 30.150 aktien up +0.17% PORR AG 26.200 aktien down -2.24% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.080 aktien down -0.19% SBO AG 28.300 aktien down -0.88% STRABAG SE 66.80 aktien down -2.77% UNIQA Insurance Group AG 12.720 aktien up +0.95% VERBUND AG Kat. A 66.85 aktien down -3.12% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.300 aktien down -0.78% Wienerberger AG 25.600 aktien up +1.43% voestalpine AG 29.960 aktien down -1.19%
  1. oe24.at
  2. Business
shein
© Julie SEBADELHA / AFP

Trotz neuen Shop

Nach Sexpuppen-Skandal: EU-Land sperrt Online-Händler Shein

05.11.25, 15:27
Teilen

Frankreichs Regierung sperrt die Seite des Online-Riesen Shein. Der Grund für die Sperrung ist der Skandal um kindlich ausschauende Sexpuppen beim Händler.

Laut dem Büro vom Premierminister Sébastien Lecornu wurde am Mittwoch ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die Seite soll in Frankreich so lang gesperrt bleiben, bis Shein nachweislich alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt. 

Dabei muss der Online-Händler den Behörden nachweisen können, dass alle Inhalte dem französischen Recht und den gelten Vorschriften entsprechen. Die erste Bewertung wollen die verantwortlichen Minister innerhalb der kommenden 48 Stunden vorelgen. 

Erster dauerhafte Filiale

Der chinesische Online-Modehändler Shein hat in Paris die erste dauerhafte Filiale eröffnet und dabei für großen Andrang gesorgt - aber auch begleitet von lautstarken Protesten gegen den in China gegründeten Hersteller von Billigmode. Demonstranten versammelten sich am Mittwoch vor dem Pariser Kaufhaus BHV im Zentrum der französischen Hauptstadt und hielten Plakate mit der Aufschrift "Schande über Shein" hoch. Zugleich stellten sich Dutzende von Käufern vor der Eröffnung an.

shein
© Dimitar DILKOFF / POOL / AFP

Bisher war Shein weltweit nur mit zeitlich begrenzten Pop-up-Läden vertreten. Die Firma ist für ihre sehr günstigen Preise bekannt und hat Konkurrenten wie ASOS und H&M Marktanteile abgenommen.

Die Société des Grands Magasins (SGM), zu der das BHV gehört, erhofft sich von der Ansiedlung des chinesischen Online-Händlers, eine jüngere Kundschaft für das umsatzschwache Kaufhaus zu gewinnen. "Ich bin sehr stolz darauf", sagte SGM-Eigentümer Frederic Merlin dem Sender BFM TV mit Blick auf die weltweite Premiere.

Scharfe Kritik

Das Vorhaben stößt jedoch bei französischen Politikern und Einzelhändlern auf scharfe Kritik. Sie werfen Shein vor, mit seinem Billig-Geschäftsmodell einen unfairen Vorteil zu haben und die französischen Innenstädte zu schädigen. Mehrere französische Modeketten wie Jennyfer und NafNaf mussten Anfang des Jahres Insolvenz anmelden.

Einem Bericht des Unternehmens zufolge hatte Shein in Frankreich zwischen Februar und Juli durchschnittlich 27,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer pro Monat. Weltweit erzielte die Firma 2024 einen Umsatz von 37 Mrd. Dollar (32,2 Mrd. Euro) und einen Gewinn von 1,3 Mrd. Dollar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden