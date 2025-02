Nächste Millionenpleite: Bekannte Elektrofirma insolvent

Das Elektroinstallationsunternehmen Zanolin aus Rum bei Innsbruck ist pleite. 22 Mitarbeiter zittern nun um ihren Job.

Derzeit vergeht fast kein Tag ohne neue Millionenpleite. Dieses Mal erwischte es eine Elektrofirma aus Tirol. Das Unternehmen Zanolin aus Rum musste am Dienstag vor Gericht einen Insolvenzantrag einbringen. 22 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Laut KSV gibt es Verbindlichkeiten in Höhe von 3,7 Millionen Euro. Angestrebt wird ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Der Firmenchef strebt eine Fortführung des Betriebs mit gleichzeitigem Stellenabbau an. Auch der Einstieg eines Partners soll geprüft werden.

Als Gründe für die Pleite werden Differenzen mit einem Großkunden in Bezug auf Zahlungen für Aufträge an das Elektrounternehmen genannt. Zudem sei es während Corona zu Projektverzögerungen gekommen, die in der Folge zu finanziellen Problemen führten.