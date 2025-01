Nächster Immo-Riese in Österreich vor der Pleite?

Die Pleite-Welle erschüttert die österreichische Wirtschaft heftig. Jüngst kam erst das ganze Ausmaß der Immo-Pleite von Ex-Milliardär Rene Benko ans Licht.

Benko sitzt mittlerweile in U-Haft. Droht dem Land jetzt schon die nächste Mega-Pleite?

Insolvenz am Montag?

Der Immobilien-Konzern 6B47 bereitet offenbar einen Insolvenzantrag vor, wie das Portal "immobilien investment" berichtet. Dieser soll in den kommenden Tagen am Handelsgericht eingereicht werden. Wie es heißt, wohl spätestens am Montag. Der Konzern äußerte sich dazu bis jetzt nicht.

Schwierige Lage

Die finanzielle Situation beim Konzern ist wohl mehr als angespannt. Schon vor Monaten gab es Berichte über massive Schwierigkeiten. Bei einem Investitionsvolumen von 2,2 Milliarden Euro soll die Hälfte der Tochtergesellschaften 2022 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen haben. Die Rede ist alles in allem von Verbindlichkeiten in Höhe von 71 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis sei auf minus drei Millionen Euro gesunken.