Neuer BILLA Markt in Rust: Kaufmann Manuel Balogh übernimmt das Steuer

Langjähriger Billa-Mitarbeiter startet in die Selbstständigkeit – Fokus auf Regionalität, Nachhaltigkeit und Kundennähe.

Manuel Balogh ist seit fast 30 Jahren Teil der Billa-Familie. © Billa AG/Robert Harson

Der Billa-Markt in der Mörbischerstraße 10 in Rust steht ab sofort unter neuer Leitung: Manuel Balogh, seit fast 30 Jahren Teil der Billa-Familie, übernimmt als selbstständiger Kaufmann das Ruder. 1996 begann er seine Karriere als Lehrling – jetzt erfüllt er sich mit der Marktübernahme den Traum der Selbstständigkeit. Zuvor war er als Marktmanager im Billa Plus Neusiedl tätig. „Ich freue mich, meinen eigenen Markt zu führen und die Sortimentsgestaltung selbst in der Hand zu haben. So kann ich gezielt auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden eingehen“, erklärt Balogh.

Besonderer Wert wird auf Produkte aus der Region gelegt. © Billa AG/Robert Harson

Regional, modern und kundenfreundlich

Der Markt wurde erst 2024 umfassend modernisiert und bietet auf rund 750 m² Verkaufsfläche ein vielfältiges Sortiment. Besonders im Fokus stehen regionale Produkte – etwa Brot von der Bäckerei Schumich (Oslip), Gin von Casastos Spirits (St. Margarethen) oder Weine vom Weingut Triebaumer (Rust). Als erster Lebensmittelhändler in Österreich setzt Billa zudem flächendeckend auf 100 % heimisches Frischfleisch mit dem Tierwohlsiegel „Fair zum Tier!“.

Auf rund 750 m² Verkaufsfläche wird ein umfassendes Sortiment geboten. © Billa AG/Robert Harson

Starkes Team, starker Standort

26 engagierte Mitarbeiter:innen, darunter zwei Lehrlinge, stehen den Kund:innen beratend zur Seite. Der Standort bietet darüber hinaus 48 PKW-Stellplätze sowie E-Ladestationen für Autos und Fahrräder. Eine Photovoltaikanlage am Dach liefert nachhaltige Energie für den Markt. Auch soziales Engagement ist dem Team ein Anliegen: Unterstützt werden unter anderem die Pannonische Tafel und die Wildtierhilfe Oggau.

BILLA-Kaufleute: Modell mit ZukunftDer Markt von Manuel Balogh ist Teil des Billa Kaufleute-Modells, das Unternehmer:innen Freiheiten bei gleichzeitig starker Rückendeckung bietet. Derzeit gibt es österreichweit 26 selbstständige Billa und Billa Plus Kaufleute – bis Ende 2025 sollen es über 40 werden. Ab 2026 wird das Modell auch für externe Interessent:innen geöffnet. Brian Beck, Billa Vorstand Großhandel und Kaufleute, zeigt sich überzeugt: „Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement ist Manuel Balogh eine große Bereicherung für unser Netzwerk. Wir wünschen ihm viel Erfolg auf seinem Weg als selbstständiger Unternehmer.“