Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.950 aktien up +7.77% Andritz AG 62.50 aktien up +0.73% BAWAG Group AG 111.30 aktien up +1.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.000 aktien up +0.42% CPI Europe AG 18.580 aktien up +1.53% DO & CO Aktiengesellschaft 201.50 aktien equal +0% EVN AG 23.900 aktien down -0.62% Erste Group Bank AG 85.85 aktien up +1.48% Lenzing AG 28.300 aktien up +3.47% Mayr-Melnhof Karton AG 76.70 aktien up +1.19% OMV AG 45.900 aktien up +0.97% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien down -4.88% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.000 aktien up +5.63% SBO AG 29.300 aktien up +1.21% Telekom Austria AG 9.230 aktien up +0.87% UNIQA Insurance Group AG 12.720 aktien down -0.63% VERBUND AG Kat. A 64.45 aktien down -1.15% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.100 aktien down -1.57% Wienerberger AG 32.740 aktien up +4.27% voestalpine AG 26.820 aktien up +4.52%
  1. oe24.at
  2. Business
Neuer Kommunikationschef bei Glorit: Philip Haubner übernimmt Leitung
© Glorit

Verstärkung

Neuer Kommunikationschef bei Glorit: Philip Haubner übernimmt Leitung

11.08.25, 08:00
Teilen

Der erfahrene Marketingprofi Philip Haubner verstärkt ab sofort den Premium-Bauträger Glorit als neuer Head of Brand & Communications. Gemeinsam mit dem Vertriebsteam soll er die Markenpräsenz und das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben.

Mit Philip Haubner holt sich Glorit einen erfahrenen Kommunikationsstrategen an Bord: Der 41-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des Bereichs Brand & Communications beim Wiener Premium-Bauträger. Ziel ist es, die strategische Markenentwicklung weiter zu schärfen und neue Impulse in Marketing und Kommunikation zu setzen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Philip Haubner einen äußerst versierten Kommunikationsprofi für Glorit gewinnen konnten“, betont Glorit- eschäftsführer Stefan Messar. Auch GF Lukas Sattlegger zeigt sich überzeugt: „Mit seiner breiten Erfahrung und strategischen Kompetenz wird er unser Markenprofil weiter stärken.“

Wechsel in der Führungsstruktur
Haubner folgt auf Björn Lipski, der sich künftig voll auf den Ausbau des Vertriebs konzentriert – insbesondere im Hinblick auf das neue Geschäftsfeld des unternehmenseigenen Maklerhauses. Die operative Leitung des bestehenden Marketing-Teams bleibt weiterhin in den Händen von Thomas Hammerschmied.

Marketing- und Medienspezialist mit 19 Jahren Erfahrung
Der gebürtige Niederösterreicher war zuletzt mehrere Jahre als Head of Marketing & Design bei Gewista tätig – Österreichs führendem Anbieter im Bereich Out-of-Home-Werbung. Dort verantwortete er unter anderem die digitale Transformation, den Ausbau automatisierter Marketingprozesse sowie die Neuausrichtung der Markenstrategie.
Zuvor war Haubner Leiter Marketing & PR bei LAOLA1, Österreichs größtem Online-Sportportal. Insgesamt bringt er mehr als 19 Jahre Berufserfahrung in Medien, Marketing und Werbung mit – inklusive umfassender Expertise in digitaler Markenführung, Teamleitung und strategischer Kommunikation.

Führungsstärke auch abseits des Berufs
Neben seiner beruflichen Laufbahn engagiert sich Haubner seit vielen Jahren als Fußballtrainer im Erwachsenenbereich – ein Umfeld, das Führungsstärke, Teamfähigkeit und Struktur erfordert. Diese Eigenschaften bringt er nun auch bei Glorit ein, um die Markenstrategie weiterzuentwickeln.

Fokus auf Wachstum und Premium-PositionierungMit der Verpflichtung Haubners setzt Glorit ein klares Zeichen: Die Positionierung als Premiumanbieter soll künftig noch deutlicher im Markt verankert und kommunikationsseitig ausgebaut werden. Gemeinsam mit Vertrieb und Management will Haubner die Marke Glorit noch sichtbarer und zukunftsfit machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden