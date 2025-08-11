Neuer Kommunikationschef bei Glorit: Philip Haubner übernimmt Leitung

Der erfahrene Marketingprofi Philip Haubner verstärkt ab sofort den Premium-Bauträger Glorit als neuer Head of Brand & Communications. Gemeinsam mit dem Vertriebsteam soll er die Markenpräsenz und das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben.

Mit Philip Haubner holt sich Glorit einen erfahrenen Kommunikationsstrategen an Bord: Der 41-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des Bereichs Brand & Communications beim Wiener Premium-Bauträger. Ziel ist es, die strategische Markenentwicklung weiter zu schärfen und neue Impulse in Marketing und Kommunikation zu setzen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Philip Haubner einen äußerst versierten Kommunikationsprofi für Glorit gewinnen konnten“, betont Glorit- eschäftsführer Stefan Messar. Auch GF Lukas Sattlegger zeigt sich überzeugt: „Mit seiner breiten Erfahrung und strategischen Kompetenz wird er unser Markenprofil weiter stärken.“

Wechsel in der Führungsstruktur

Haubner folgt auf Björn Lipski, der sich künftig voll auf den Ausbau des Vertriebs konzentriert – insbesondere im Hinblick auf das neue Geschäftsfeld des unternehmenseigenen Maklerhauses. Die operative Leitung des bestehenden Marketing-Teams bleibt weiterhin in den Händen von Thomas Hammerschmied.

Marketing- und Medienspezialist mit 19 Jahren Erfahrung

Der gebürtige Niederösterreicher war zuletzt mehrere Jahre als Head of Marketing & Design bei Gewista tätig – Österreichs führendem Anbieter im Bereich Out-of-Home-Werbung. Dort verantwortete er unter anderem die digitale Transformation, den Ausbau automatisierter Marketingprozesse sowie die Neuausrichtung der Markenstrategie.

Zuvor war Haubner Leiter Marketing & PR bei LAOLA1, Österreichs größtem Online-Sportportal. Insgesamt bringt er mehr als 19 Jahre Berufserfahrung in Medien, Marketing und Werbung mit – inklusive umfassender Expertise in digitaler Markenführung, Teamleitung und strategischer Kommunikation.

Führungsstärke auch abseits des Berufs

Neben seiner beruflichen Laufbahn engagiert sich Haubner seit vielen Jahren als Fußballtrainer im Erwachsenenbereich – ein Umfeld, das Führungsstärke, Teamfähigkeit und Struktur erfordert. Diese Eigenschaften bringt er nun auch bei Glorit ein, um die Markenstrategie weiterzuentwickeln.

Fokus auf Wachstum und Premium-PositionierungMit der Verpflichtung Haubners setzt Glorit ein klares Zeichen: Die Positionierung als Premiumanbieter soll künftig noch deutlicher im Markt verankert und kommunikationsseitig ausgebaut werden. Gemeinsam mit Vertrieb und Management will Haubner die Marke Glorit noch sichtbarer und zukunftsfit machen.