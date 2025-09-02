Neues Stickeralbum bei Billa, Bipa & Sutterlüty zum Thema ›Magische Wasserwelt‹

Spielerisches Lernen über eine lebenswichtige Ressource: Billa, Bipa und Sutterlüty starten neue Stickeraktion rund um die Ressource Wasser – mit spannenden Tipps, Extras und Lernangeboten für die ganze Familie. Start ist am 4. September.

Von 4. September bis 25. Oktober dreht sich bei Billa, Billa Plus, Bipa und Sutterlüty alles um das Thema Wasser. Kunden erhalten je zehn Euro Einkaufswert eine gratis Stickerpackung mit fünf Stickern. Das neue Album umfasst 70 Seiten und bietet Platz für insgesamt 180 Sticker. Neben spannenden Fakten über heimische Flüsse, Moore, Tiere und Pflanzen lädt es mit Geschichten, Rätseln und Experimenten zum Mitmachen ein. „Als einer der größten Lebensmittelhändler des Landes legen wir großen Wert auf Naturschutz und nachhaltige Landwirtschaft“, betont Kai Pataky, Billa Vorstand Vertrieb. „Das gelingt uns mit dem neuen Stickeralbum, das auf ansprechende Weise die Bedeutung von Wasser als kostbares Gut vermittelt.“

(v.l.n.r.): Markus Geyer (BIPA Geschäftsführer), Michael Paterno (BILLA Vorstand Consumer) und Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb) freuen sich über das neues Stickeralbum, das in die magische Wasserwelt eintaucht. © Billa /Robert Harson

Von der Natur lernen – und sammeln

„Das neue Stickeralbum bringt nicht nur Sammelspaß, sondern auch Wissenswertes rund ums Thema Wasser. Damit knüpfen wir an unser letztes Album ‚Wir erforschen den Wald‘ an, das bei unseren Kundinnen und Kunden großen Anklang gefunden hat“, hebt Michael Paterno, Billa Vorstand Consumer, den Mehrwert der Aktion hervor und Bipa Geschäftsführer Markus Geyer verweist zudem auf die Kooperation mit den Naturparken Österreichs: „Gerade der spielerische Zugang unterstützt das Verständnis für Umweltschutz, weshalb wir uns sehr freuen, Teil des neuen Stickeralbums zu sein.“

Je zehn Euro Einkaufswert gibt es bei BILLA, BILLA PLUS, BIPA und Sutterlüty eine gratis Stickerpackung mit je fünf Stickern, die die Segler:innen bei den Österreichischen Jugendmeisterschaften am Achensee in Tirol fleißig in das neue Stickeralbum einkleben. © Armin Jacobs

Extras für kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker

Wie schon beim Vorgängeralbum begleitet die neugierige Billi durch die magische Wasserwelt. Die Billa Stiftung Blühendes Österreich und der Verband der Naturparke Österreichs steuern Ausflugstipps bei, zudem warten digitale Spiele, vier Podcast-Folgen und Special-Effect-Sticker.

© Billa AG

Wer noch tiefer eintauchen möchte, kann Experimentier-Sets bei Billa erwerben. Ergänzend gibt es Badekugeln, Tattoos und einen Kinder-Badeponcho. Das Album ist für 2,99 Euro erhältlich, zusätzliche Stickerpackungen kosten 0,50 Euro.