Nie wieder "hangry!" Das ändert sich jetzt beim Mäcci

Weniger Stress, mehr Genuss: McDonald’s Österreich bietet Gästen ab sofort eine neue Bestellmöglichkeit über die eigene App.

Damit will das Unternehmen dem alltäglichen „Hangry“-Gefühl – einer Mischung aus Hunger und Gereiztheit – entgegenwirken.

Wer in der Mittagspause keine Zeit verlieren möchte oder sich lange Warteschlangen sparen will, kann seine Bestellung nun vorab via App aufgeben und direkt bezahlen. Die Speisen werden frisch zubereitet und je nach Wunsch an der Kassa, im McDrive oder direkt an den Tisch serviert.

Für Restaurantbesucher bedeutet das: Platz suchen, Bestellung am Smartphone tätigen und entspannt auf das Essen warten – oder sogar während des Essens nachbestellen. Wer seine Bestellung im McDrive abholen möchte, löst diese bei der Ankunft aus. Auch dabei wird das Essen erst frisch zubereitet.

Mehr Flexibilität

„Mit der neuen Funktion bieten wir unseren Gästen noch mehr Flexibilität. Die App ist besonders praktisch, wenn man etwa für Kolleg:innen mitbestellt oder mit Kindern unterwegs ist. Einfach ankommen, Platz nehmen und in Ruhe bestellen“, erklärt Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich.

Die App-Bestellung ergänzt die bisherigen Optionen wie Kiosks, Kassen oder den klassischen McDrive und soll den Besuch bei McDonald’s noch einfacher und individueller gestalten.