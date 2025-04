Niederösterreich ist im regionalen Vergleich ein günstiges Pflaster

Niederösterreich ist im Bundesländer-Vergleich ein günstiger Standort, und die Leistbarkeitvon Wohneigentum ist hier weniger angespannt als anderswo. Das zeigen die Ergebnisse der regionale Immobilienstudie von Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Raiffeisen Research und Raiffeisen Immobilien.

Das erste Quartal gibt Anlass zur Zuversicht, denn die Nachfrage nach Wohnimmobilien steigt wieder.

Bis Ende März 2025 ist das Wohnbaukreditvolumen bei der Raiffeisen-Bankengruppe

Niederösterreich-Wien um ein Prozent auf 200 Millionen Euro gestiegen (Vergleich

zu 31.12.2024). „Die steigende Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen zeigt, dass

die Talsohle durchschritten ist“, erklärt Martin Hauer, Vorstandsdirektor der

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. „Gesunkene Zinsen und gestiegene Realeinkommen bei

stabilen Immobilienpreisen führen zu einer leichten Entspannung bei der Leistbarkeit von

Wohnraum.“

Planbarkeit und Sicherheit durch Fixzinskredite

Die niederösterreichischen Raiffeisenbanken inklusive der Raiffeisenlandesbank

Niederösterreich-Wien sind der wichtigste Wohnraumfinanzierer in Niederösterreich und

Wien. Das gesamte Finanzierungsvolumen beträgt rund 14 Milliarden Euro (per 31.12.2024).

Knapp 55 Prozent (7,7 Milliarden Euro) werden in Form von Fixzinskrediten abgeschlossen.

Das bedeutet ein Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit fixen Zinsen sind die

wesentlichen Kreditfaktoren Planbarkeit und Sicherheit gegeben, weil Kunden immer

genau wissen, wie hoch die monatliche Belastung ist.

„Wir begrüßen das Auslaufen der KIM-Verordnung, weil wir in Einzelfällen damit mehr

Flexibilität bieten können. Vor allem bei Jungfamilien rechnen wir mit einer verstärkten

Nachfrage nach Wohnraumfinanzierungen und stehen unseren Kundinnen und Kunden

mit individuellen Lösungen zur Seite“, betont Martin Hauer.

Raiffeisen Research: Talsohle durchschritten

Der Preisrückgang auf dem österreichischen Wohnimmobilienmarkt hat sich 2024

fortgesetzt, aber mit verminderter Geschwindigkeit. Wohneigentum ist im Verlauf des

Vorjahres österreichweit um 1,1 Prozent billiger geworden, 2023 lag das Minus noch bei

2,3 Prozent. Allerdings dürfte die Zeit – ohnehin nur leicht – sinkender Immobilienpreise

2025 vorbei sein. Die gesunkenen Zinsen und insbesondere die gestiegenen Einkommen

sollten eine Trendwende herbeiführen. Wohnimmobilienpreise dürften heuer wieder leicht

zulegen. „Die EZB hat die Leitzinsen nach Erreichen des Zinsgipfels bereits um 1,75 Prozent

gesenkt, wir rechnen bis zum Herbst mit zwei weiteren kleinen Zinsschritten. Insbesondere

variable Kredite dürften daher noch etwas billiger werden“, beschreibt Gunter Deuber,

Chefanalyst von Raiffeisen Research, das Zinsumfeld für den Immobilienmarkt.

„Ein Krisenszenario ist am heimischen Immobilienmarkt ausgeblieben. Allerdings erlebte

Österreich eine der schwersten Baurezessionen in Europa und aus historischer Sicht.

Zusätzlicher neuer regulatorischer Gegenwind erscheint angesichts der schweren

Baurezession und der zu geringen Bautätigkeit nicht angezeigt”, schlussfolgert

Gunter Deuber weiter.

Niederösterreich: Leistbarkeit als „Wettbewerbsvorteil“

Ein Quadratmeter eines niederösterreichischen Einfamilienhauses kostete im vierten Quartal

2024 rund 3.370 Euro. Nur in der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland musste beim

Eigentumserwerb weniger aufgebracht werden. Gleichzeitig haben niederösterreichische

Haushalte österreichweit fast die höchsten Einkommen. Die Leistbarkeit von Wohneigentum

ist in Niederösterreich also weniger angespannt als andernorts. Ein Umstand, der den

Preisrückgang seit Mitte 2022 begrenzt hat. In den letzten knapp zweieinhalb Jahren ist das

niederösterreichische Einfamilienhaus um 5,8 Prozent billiger geworden (Q4 24 ggü. Q3 22).

Niederösterreich ist jedoch nicht gleich Niederösterreich.

Denn im größten Bundesland ist das Preisgefälle besonders groß. Der Quadratmeter eines

Einfamilienhauses war in Zwettl Ende 2024 für 1.845 Euro zu haben, in Mödling musste

mit 5.420 Euro fast dreimal so viel aufgewendet werden. Das große Preisgefälle innerhalb

Niederösterreichs ist in den letzten Jahren jedoch kleiner geworden. Preisgünstige Bezirke

hatten angesichts niedrigerer Preise in Zeiten angespannter Leistbarkeit einen

„Wettbewerbsvorteil“. In Gmünd (+4 Prozent) und Waidhofen/Ybbs (+3 Prozent) wurde

Wohneigentum seit Q3 22 sogar teurer. Mittel- bis langfristig gilt jedoch: „Das preisliche Gefälle auf dem niederösterreichischen Immobilienmarkt wird wieder größer werden“,

sagt Matthias Reith, Senior Ökonom für den österreichischen Wohnimmobilienmarkt bei

Raiffeisen Research. Denn schrumpfende Einwohnerzahlen wie in Gmünd,

Waidhofen (Thaya & Ybbs) Zwettl oder Lilienfeld sprechen dort gegen dynamische

Immobilienpreisanstiege. Anders in den Bezirken des Wiener „Speckgürtels“, die auch in

Zukunft wachsen werden. „Wohneigentum um die Bundeshauptstadt sollte also in Zukunft

schneller teurer werden als Niederösterreich insgesamt“, so Matthias Reith.

Raiffeisen Immobilien: Nachfrage steigt wiederBei Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland, der Immobilientreuhand-Organisationder Raiffeisen Bankengruppe in Ostösterreich, sieht man den niederösterreichischenImmobilienmarkt auf dem Weg zur neuen, alten Normalität. Käufer geben sich wiedermit kleineren Flächen zufrieden und sind verstärkt bereit, gebrauchte Objekte zu sanieren.Auch die Verkäufer gebrauchter Immobilien haben ihre Preisvorstellungen an dieveränderten Rahmenbedingungen angepasst. Im Neubau-Segment blieben die Preiseaufgrund steigender Baukosten allerdings auf hohem Niveau. Stark zugelegt hat dieNachfrage nach Mietwohnungen – ein positiver Impuls für Investmentimmobilien, dieals Anlageform wieder attraktiver werden.Für 2025 zeigt sich Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen ImmobilienNÖ/Wien/Burgenland, vorsichtig optimistisch: „Bereits im Februar und März verzeichnetenwir ein leichtes Plus. Besonders gefragt sind Einfamilienhäuser, vor allem im mittlerenPreissegment von 300.000 Euro bis 400.000 Euro. Auch die Nachfrage nach Grundstückenzieht langsam wieder an.“