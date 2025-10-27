Alles zu oe24VIP
Nike enthüllt neuen Schuh mit Motor-Unterstützung
"Project Amplify"

Nike enthüllt neuen Schuh mit Motor-Unterstützung

27.10.25, 14:55
Teilen

Nike hat ein neues Schuhmodell vorgestellt, das nicht einfach nur ein Laufschuh ist. Es handelt sich um ein System, das die Bewegung des Fußes unterstützt. 

Der Schuh soll das Gehen und Laufen deutlich leichter machen – ähnlich wie ein E-Bike (Fahrrad mit Motorunterstützung, häufig genutzt in vielen Ländern) das Radfahren erleichtert.

Der Schuh enthält einen kleinen Motor zur Unterstützung des Knöchels. 

Der Schuh enthält einen kleinen Motor zur Unterstützung des Knöchels. 

Ein neuer Schuh mit Motor-Unterstützung

Das Modell wird unter dem Namen „Project Amplify“ präsentiert. Der Schuh besteht nicht nur aus Stoff und Sohle, sondern enthält eine feste Schiene, einen kleinen Motor, einen Riemen und einen Akku, der wieder mit Strom gefüllt werden kann. All diese Teile unterstützen den Knöchel beim Abrollen des Fußes. Die Sohle besteht aus einem Material, das mit Kohlefasern verstärkt ist und dadurch besonders fest bleibt. Das Ziel ist, dass Menschen beim Gehen und Laufen weniger Kraft benötigen. Laut Nike soll dies den Alltag leichter machen – zum Beispiel längere Strecken ohne starkes Ermüden.

Testläufer berichten von einem deutlich leichteren Laufgefühl. 

Testläufer berichten von einem deutlich leichteren Laufgefühl. 

Vergleich mit E-Bikes

Nike erklärt, dass dieser Schuh ähnlich helfen soll wie Motor-Fahrräder zum Treten. Es geht also nicht nur darum, Menschen zu helfen, die körperliche Einschränkungen haben. Vielmehr sollen auch sportliche Personen davon profitieren, wenn sie längere Wege zurücklegen möchten.

Erster Eindruck von Testpersonen

Ein Journalist von GQ durfte das Modell ausprobieren. Er beschreibt, dass selbst eine steile Rampe in Beaverton, Oregon (Stadt in den USA), mit dem Schuh viel leichter zu bewältigen war. Er meinte, es fühle sich an, als würde man einen Fahrstuhl benutzen statt selbst zu steigen.

Weitere neue Produkte von Nike

Neben diesem Modell hat Nike auch andere Neuheiten vorgestellt. Dazu gehören:

  • ein Schuh, der laut Nike beruhigend wirken soll
  • eine Jacke, die Wärme je nach Körperbedürfnis anpasst
  • ein Stoff, der besonders viel Luft durchlässt und für hohe Temperaturen gedacht ist

 

Alle diese Produkte sollen nach und nach auf den Markt kommen. Nike erklärt, dass auch das motorisierte Schuhsystem für viele Menschen erhältlich sein soll – allerdings erst in den kommenden Jahren.

