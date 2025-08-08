Nikolaus Wittmann eröffnet neuen BILLA-Markt in Wien-Liesing

Selbstständiger Kaufmann bringt frischen Schwung in den 23. Bezirk: Nikolaus Wittmann übernimmt die Leitung eines neu gestalteten Billa-Markts in der Willergasse. Auf rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche erwartet Kunden ein Sortiment mit starkem Fokus auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit.

Nikolaus Wittmann ist kein Unbekannter in der Billa-Familie: Bereits seit 2017 ist er Teil des Unternehmens, zuletzt als Vertriebsmanager in Wien. Nun setzt er den nächsten Schritt in seiner beruflichen Laufbahn und startet als selbstständiger Kaufmann durch – als mittlerweile siebter Billa-Kaufmann in der Bundeshauptstadt. Sein Markt in Wien-Liesing wurde bereits 2007 neu eröffnet und 2017 umfassend modernisiert. Nun bringt Wittmann seine eigene Handschrift ein – mit einem klaren Fokus auf Kundennähe, Teamarbeit und regionale Vielfalt.

Auf rund 800 m2 Verkaufsfläche bekommen Kunden ein vielfältiges Sortiment geboten. © Billa AG/Robert Harson

Regionale Vielfalt und nachhaltiges Handeln

Besonderes Augenmerk legt Wittmann auf Produkte aus der Region. Das Sortiment reicht von Eis der Harrer Eisdielen aus Wiesen über Weine vom Bio-Weingut Zahel in Wien-Liesing bis zu Säften und Sirupen von Höllinger Juice aus Pressbaum. Ergänzt wird das Angebot durch 100 Prozent österreichisches Frischfleisch, das unter dem Tierwohlsiegel „Fair zum Tier!“ geführt wird. „Bereits in meiner Position als Billa-Vertriebsmanager in Wien habe ich von meinem Weg in die Selbstständigkeit geträumt. Als Billa-Kaufmann freue ich mich sehr, nun meinen eigenen Markt zu führen. Die Möglichkeit, meine eigenen Ideen im Markt umzusetzen und gezielt auf die Wünsche unserer Kunden im Bezirk einzugehen, motiviert mich sehr“, sagt der neue Billa-Kaufmann Nikolaus Wittmann.

Auch das Thema Nachhaltigkeit hat am Standort einen hohen Stellenwert. Mit sogenannten „Rettersackerln“ – gefüllt mit 3,5 kg Obst und Gemüse zu einem Preis von 3,50 Euro – wird aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgegangen. Zusätzlich kooperiert der Markt mit der Organisation Food Print, um überschüssige Lebensmittel weiterzugeben.

Die Kunden erwartet im Backshop von Billa Familie Wittmann täglich frisches Brot und Gebäck. © Billa AG/Robert Harson

23 Mitarbeiter sorgen für persönlichen Service

Unterstützt wird Wittmann von einem engagierten Team aus 23 Mitarbeiterinnen und mitarbeiter, darunter ein Lehrling. Gemeinsam setzen sie auf persönliche Beratung, freundliche Atmosphäre und ein Einkaufserlebnis, das auf die Bedürfnisse der Kunden in Liesing abgestimmt ist. 74 Parkplätze direkt vor dem Markt erleichtern zudem den Einkauf.

Zukunftsmodell Billa-Kaufleute„Mit Nikolaus Wittmann gewinnen wir einen engagierten Kaufmann, der durch seine Erfahrung und Tatkraft neue Impulse setzt. Wir sind überzeugt, dass er einen bedeutenden Beitrag zur Nahversorgung in seinem Bezirk leisten wird. Für die Selbstständigkeit wünschen wir ihm alles Gute und stehen als Unterstützung immer zur Seite", betont Brian Beck, Billa Vorstand Großhandel und KaufleuteMit der Eröffnung des neuen Standorts wächst das Billa-Kaufleute-Netzwerk auf 28 Standorte in ganz Österreich. Bis Ende 2025 sollen es über 40 sein. Ab 2026 wird das Modell erstmals auch für externe Interessierte geöffnet, die bisher nicht bei Billa oder der REWE Group tätig waren. Ziel ist es, unternehmerisch denkenden Menschen die Chance zu geben, mit Unterstützung der Billa-Familie eigene Ideen im Lebensmittelhandel umzusetzen.