Apple Pay soll morgen in Österreich starten

Einige Monate nach Deutschland ist es nun auch in Österreich soweit: Apple Pay steht auch hierzulande vor dem Marktstart und soll schon am Mittwoch verfügbar sein. Offizielle Bestätigung gab es allerdings noch keine.

Mehrere Banken, darunter die Erste Bank und Sparkasse sowie die Onlinebank N26, hatten Ende März m Internet bzw. via offizieller Aussendung die "baldige Verfügbarkeit" des Bezahldienstes des iPhone-Herstellers angekündigt. "Wir freuen uns, Apple Pay schon bald den N26-Kunden in Österreich anbieten zu können”, sagte Georg Hauer, General Manager Austria von N26.

Wir sind 11. EU-Land

Kunden können in Geschäften dann mit dem iPhone oder der Apple Watch wie mit einer Kreditkarte bezahlen. Dazu hält man das Gerät ans Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen, denn die Technik hinter Apples Bezahldienst basiert auf NFC. Als Bestätigung dienen Face ID und Touch ID. Der Service ist rund vier Jahre nach dem Start in den USA bereits in zehn EU-Ländern verfügbar.