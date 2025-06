Paneelpartner GmbH setzt mit Sicherheit neue Standards in der Baubranche

Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 hat sich die Paneelpartner GmbH zu einem führenden Großhändler für Baumaterialien in der Baubranche entwickelt. Das Unternehmen, unter der Leitung von Ing. Michael Gerster, hat sich auf hochwertige Sandwichpaneele spezialisiert. Das Schwesterunternehmen, Profilpartner GmbH, beschäftigt sich mit der Lieferung von Trapezprofilen, durch die enge Zusammenarbeit können die Unternehmen als Komplettanbieter auftreten. Diese Partnerschaft ermöglicht es auch, nachhaltige und innovative Lösungen für unterschiedlichste Bauprojekte anzubieten.

Paneelpartner GmbH mit Fokus auf Sicherheit

Die Themen Sicherheit und Brandschutz spielen bei modernen Bauprojekten eine zentrale Rolle. Die Paneelpartner GmbH bietet mit seinen Paneelen aus Mineralwollkern eine optimale Lösung, die höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht wird und gleichzeitig durch ihre Energieeffizienz überzeugt. Dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung und stabilen Statik sowie der Brandwiederstandfähigkeit sind diese Paneele die ideale Wahl für Bauvorhaben.

Sicherheit betrifft aus Sicht der Paneelpartner GmbH nicht nur die Produkte, sondern auch die Versorgungssicherheit. In Zeiten von Rohstoffkrisen wissen die Kunden, dass es nicht selbstverständlich ist, immer flexibel und termingerecht liefern zu können. Diesbezüglich hat sich das Handelsunternehmen sicher aufgestellt und bietet mit fünf namhaften Industriepartnern die Basis für die Versorgungssicherheit seiner Kunden.

Wirtschaftliche Sicherheit ist ebenfalls ein wichtiges Thema für die Partner der Paneelpartner GmbH. Man prüft heute umso mehr, wem man einen Auftrag anvertraut. „Mir nutzt der billigste Preis nichts, wenn es das Unternehmen nicht mehr gibt und ich etwaige Gewährleitungsansprüche nicht durchsetzen kann“, ist die logische Erkenntnis aus einer Kundenbefragung.

Gründächer und moderne Bauelemente

Nachhaltigkeit ist tief in der Unternehmensphilosophie der Paneelpartner GmbH verankert. Der Fokus liegt auf langlebigen und ressourcenschonenden Materialien. Beispielsweise, die PP-Carrier GreenBox, eine innovative Lösung für Gründächer, verbindet Umweltschutz mit ästhetischem Anspruch. Demnach zeigt sich hier, wie moderne Bauelemente plausibel zur Reduktion von Umweltbelastungen beitragen können.

Paneelpartner GmbH: Nachhaltigkeit auch in der Unternehmensphilosophie

Paneelpartner GmbH setzt auf langjährige Partnerschaften mit seinen Kunden, diese stehen jedenfalls vor kurzfristigem Erfolg und Billigangeboten. „Wir pflegen teils freundschaftliche Beziehungen mit unseren Partnern, so macht das Arbeiten in allen Bereichen wesentlich mehr Spaß, egal ob mit Kunden oder Lieferanten – das verstehen wir unter Nachhaltigkeit in der täglichen Arbeit“, sagt der Geschäftsführer Ing. Michael Gerster.

Weitere Informationen findet man unter Paneelpartner GmbH.