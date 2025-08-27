PayPal-Panne löst riesiges Banken-Chaos aus

Milliarden-Blockade bei Paypal! In Deutschland herrscht Chaos beim größten Online-Bezahldienst: Mehrere Banken haben Lastschriften in Milliardenhöhe gestoppt

Grund ist offenbar ein Ausfall des Sicherheitssystems, das betrügerische Zahlungen erkennen soll. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ).

Laut SZ beläuft sich die Summe der eingefrorenen Transaktionen auf mehr als zehn Milliarden Euro. Besonders betroffen sei die Bayerische Landesbank, die allein rund vier Milliarden Euro blockiert haben soll. Auch die DZ Bank sowie weitere Geldhäuser stoppten Zahlungen. Die Folge: Händler warten auf ihr Geld – während Kunden die Beträge zunächst auf ihren Konten behalten.

Parallel dazu klagen Nutzer in ganz Deutschland über massive Störungen. Online-Zahlungen brechen ab, Abbuchungen werden nicht ausgeführt. Auf der offiziellen Statusseite von Paypal werden mehrere Dienste als „Under Maintenance“ angezeigt – darunter auch Auszahlungen und Händler-Schnittstellen, wie das Tech-Portal Netzwelt berichtet.

Sicherheitsprobleme

Brisant ist der Vorfall auch wegen der jüngsten Sicherheitsprobleme: Erst vergangene Woche waren Millionen Kundendaten im Darknet aufgetaucht. Die Verbraucherzentrale warnte vor neuen Betrugsmaschen, mit denen Kriminelle die Verunsicherung von Nutzern ausnutzen könnten. Die Finanzaufsicht in Luxemburg überwacht Paypal in Europa, inzwischen habe sich laut SZ auch die Europäische Zentralbank bei Banken nach den Vorgängen erkundigt.

Paypal mit Sitz im kalifornischen San José ist Weltmarktführer im Online-Bezahldienst. In Deutschland nutzen nach eigenen Angaben mehr als 30 Millionen Menschen den Service. Rund ein Drittel aller Einkäufe im Netz wird hierzulande über Paypal abgewickelt. Händler schätzen die schnelle Zahlungsabwicklung, Konsumenten die einfache und sichere Nutzung – normalerweise. Doch aktuell steckt das Erfolgsmodell im größten Stresstest seit Jahren.