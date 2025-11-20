Plastikteile in Milka-Schokolade: Produktrückruf

Derzeit wird eine beliebte Sorte Milka-Schokolade von Hersteller Mondelez zurückgerufen.
Naschkatzen aufgepasst: Das Unternehmen Mondelez International ruft die Milka Caramel Schokolade zurück. Betroffen ist die 100-Gramm-Packung mit mehreren Mindesthaltbarkeitsdaten.
- Feuergefahr: BMW ruft 18.951 Autos in Österreich zurück
- Ertrinkungsgefahr: Großer Rückruf von Kinder-Schwimmwesten
- Airbags kaputt: ÖAMTC warnt Audi, BMW, Ford, Mazda und VW-Fahrer
Diese Produkte mit Haltbarkeitsdatren und Codes sind betroffen
Milka Caramel Schokolade, 100 Gramm
© Milka
20.02.2026
- OSV1252132
- OSV1252133
21.02.2026
- OSV1252141
26.02.2026
- OSV1252223
27.02.2026
- OSV1252231
- OSV1252232
- OSV1252233
Laut dem Unternehmen können in den Produkten "sichtbare Plastikfremdkörper" enthalten sein. Dadurch entsteht Verletzungsgefahr im Mundraum. Unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 sowie per E-Mail unter Verbraucherservice@mdlz.com können Sie sich melden, wenn es Fragen an das Verbraucherserviceteam gibt.
Laut Mondelz sind bislang keine weiteren Produkte betroffen..