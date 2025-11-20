Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.350 aktien up +1.48% Andritz AG 62.25 aktien down -0.56% BAWAG Group AG 111.70 aktien up +0.72% CA Immobilien Anlagen AG 22.940 aktien down -1.21% CPI Europe AG 15.500 aktien up +0.45% DO & CO Aktiengesellschaft 180.20 aktien equal +0% EVN AG 26.500 aktien up +1.15% Erste Group Bank AG 89.75 aktien down -0.66% Lenzing AG 21.600 aktien up +0.7% OMV AG 48.800 aktien up +0.95% Oesterreichische Post AG 29.900 aktien down -0.99% PORR AG 28.000 aktien up +1.27% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.680 aktien up +1.05% SBO AG 26.350 aktien down -6.06% STRABAG SE 73.70 aktien up +1.52% UNIQA Insurance Group AG 13.620 aktien up +3.65% VERBUND AG Kat. A 62.90 aktien down -0.4% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.500 aktien up +0.76% Wienerberger AG 26.480 aktien down -0.68% voestalpine AG 34.920 aktien up +0.17%
  1. oe24.at
  2. Business
Milka Rückruf
© Milka

Verletzungsgefahr

Plastikteile in Milka-Schokolade: Produktrückruf

20.11.25, 21:51
Teilen

Derzeit wird eine beliebte Sorte Milka-Schokolade von Hersteller Mondelez zurückgerufen. 

Naschkatzen aufgepasst: Das Unternehmen Mondelez International ruft die Milka Caramel Schokolade zurück. Betroffen ist die 100-Gramm-Packung mit mehreren Mindesthaltbarkeitsdaten.

Diese Produkte mit Haltbarkeitsdatren und Codes sind betroffen

Milka Caramel Schokolade, 100 Gramm

Milka Rückruf
© Milka

20.02.2026

  • OSV1252132
  • OSV1252133

21.02.2026

  • OSV1252141

26.02.2026

  • OSV1252223

27.02.2026

  • OSV1252231
  • OSV1252232
  • OSV1252233

Laut dem Unternehmen können in den Produkten "sichtbare Plastikfremdkörper" enthalten sein. Dadurch entsteht Verletzungsgefahr im Mundraum. Unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 sowie per E-Mail unter Verbraucherservice@mdlz.com können Sie sich melden, wenn es Fragen an das Verbraucherserviceteam gibt.

Laut Mondelz sind bislang keine weiteren Produkte betroffen..

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden