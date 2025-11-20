Plastikteile in Milka-Schokolade: Produktrückruf

Derzeit wird eine beliebte Sorte Milka-Schokolade von Hersteller Mondelez zurückgerufen.

Naschkatzen aufgepasst: Das Unternehmen Mondelez International ruft die Milka Caramel Schokolade zurück. Betroffen ist die 100-Gramm-Packung mit mehreren Mindesthaltbarkeitsdaten.

Diese Produkte mit Haltbarkeitsdatren und Codes sind betroffen

Milka Caramel Schokolade, 100 Gramm

© Milka

20.02.2026



OSV1252132

OSV1252133

21.02.2026



OSV1252141

26.02.2026



OSV1252223

27.02.2026

OSV1252231

OSV1252232

OSV1252233

Laut dem Unternehmen können in den Produkten "sichtbare Plastikfremdkörper" enthalten sein. Dadurch entsteht Verletzungsgefahr im Mundraum. Unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 sowie per E-Mail unter Verbraucherservice@mdlz.com können Sie sich melden, wenn es Fragen an das Verbraucherserviceteam gibt.

Laut Mondelz sind bislang keine weiteren Produkte betroffen..