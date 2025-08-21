Alles zu oe24VIP
Ertrinkungsgefahr: Großer Rückruf von Kinder-Schwimmwesten
Nicht verwenden

Ertrinkungsgefahr: Großer Rückruf von Kinder-Schwimmwesten

21.08.25, 19:50
Die Einzelhandelskette TK Maxx ruft derzeit Kinder-Schwimmwesten zurück, die zwischen April und August 2025 in ihren Filialen verkauft wurden. 

Der Grund: Die Westen könnten nicht den nötigen Sicherheitsstandards entsprechen und stellen damit ein potenzielles Ertrinkungsrisiko dar.

Wie das Unternehmen mitteilt, tragen die betroffenen Produkte zwar eine CE-Kennzeichnung, diese sei jedoch irreführend, da die Westen nicht gemäß den erforderlichen Standards getestet wurden. „Falls du das Produkt gekauft hast, verwende es bitte ab sofort nicht mehr und bringe es zu einem TK Maxx Store zurück“, warnt die Kette.

Die betroffenen Produktcodes:

819858, 819860, 819862, 819872, 819873, 819874, 819875, 819876, 819877, 819878, 819879, 819880, 819881, 819882, 819883, 819890, 819891, 819892, 819893, 819894, 819895, 819896, 819897, 819898, 819899, 819900, 819901, 819902, 819903 

Kundinnen und Kunden können die Schwimmwesten in allen Verkaufsstellen zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet.

