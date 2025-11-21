Pleite-Schock: Europäische Airline stellt ALLE Flüge ein

Die britische Fluglinie hat völlig überraschend den Betrieb eingestellt.

Die regionale Fluggesellschaft Blue Islands, mit Sitz auf den Kanalinseln, hat sämtliche Flüge annulliert und den Betrieb eingestellt. Das Aus kommt überraschend, hat aber weitreichende Folgen für die Bewohner von Jersey, Guernsey und die zahlreichen Passagiere, die auf die Verbindungen nach Großbritannien angewiesen sind.

In einer offiziellen Mitteilung gab Blue Islands bekannt, dass die Firma den Flugbetrieb „mit sofortiger Wirkung“ aussetzt. Alle noch geplanten Flüge wurden gestrichen. Laut eigenen Angaben war die Liquidation unvermeidlich, weil die Regierung von Jersey keine zusätzliche finanzielle Hilfe mehr leisten wollte.

Rund 100 Mitarbeiter verlieren nun ihren Job. Einige von ihnen könnten laut Medienberichten von anderen regionalen Fluggesellschaften übernommen werden. Die schottische Regionalfluglinie Loganair hat angekündigt, die Flugrouten nach Southampton, Bristol oder Exeter übernehmen zu wollen.