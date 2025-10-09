Alles zu oe24VIP
Pleite-Schock: Bekannte Baufirma schlittert in Konkurs
Pleite-Schock: Bekannte Baufirma schlittert in Konkurs

09.10.25, 12:22
 Welser Bauunternehmen Weixelbaumer hat am Donnerstag einen Konkursantrag beim Landesgericht Wels gestellt.  

Das Welser Bauunternehmen Weixelbaumer hat am Donnerstag einen Konkursantrag beim Landesgericht Wels gestellt. Das berichteten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform zu Mittag. Im Insolvenzantrag ist von einer Schließung - möglicherweise auch in Etappen - zu lesen. Laut "Oberösterreichischen Nachrichten"  könnte aber auch die Wimberger-Gruppe aus Lasberg übernehmen. 

Wimberger habe demnach signalisiert, ein Sanierungskonzept mitzutragen, die bestehenden Aufträge von Privatkunden fortzuführen und den Mitarbeitenden ein Übernahmeangebot zu machen. Betroffen sind 102 Dienstnehmer, die Angaben zur Zahl der Gläubiger schwanken zwischen 502 und 650. Aktiva von 3,5 Mio. Euro stehen Passiva von 14,5 Mio. Euro - davon rund 2,5 Mio. besichert - gegenüber.

Als Insolvenzgründe werden neben einem großen Forderungsausfall die schlechte Baukonjunktur der vergangenen Jahre sowie ein deutlicher Preisverfall in der Baubranche genannt. Vor allem im privaten Objektbau seien die Aufträge eingebrochen. Dies konnte nur bedingt durch andere Geschäftsbereiche kompensiert werden.

