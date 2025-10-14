Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.850 aktien equal +0% Andritz AG 60.55 aktien down -0.98% BAWAG Group AG 110.40 aktien down -0.81% CA Immobilien Anlagen AG 24.500 aktien up +1.24% CPI Europe AG 17.890 aktien up +0.39% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien down -1.55% EVN AG 24.000 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 84.20 aktien down -1.64% Lenzing AG 24.950 aktien down -1.96% OMV AG 43.780 aktien down -0.45% Oesterreichische Post AG 29.850 aktien up +0.17% PORR AG 30.350 aktien down -1.3% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.160 aktien down -1.44% SBO AG 26.900 aktien up +0.19% STRABAG SE 83.20 aktien down -0.36% UNIQA Insurance Group AG 13.040 aktien up +0.15% VERBUND AG Kat. A 63.50 aktien up +0.71% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.000 aktien down -0.72% Wienerberger AG 25.900 aktien down -4.64% voestalpine AG 32.540 aktien down -2.11%
  1. oe24.at
  2. Business
Merz
© APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Teuerung

Plötzlich hat auch Deutschland ein Inflations-Problem

14.10.25, 09:38
Teilen

Die Inflation ist in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. 

 Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im September um durchschnittlich 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte und damit eine erste Schätzung bestätigte. Es ist der höchste Wert seit Dezember. Im August war die Inflationsrate bei 2,2 Prozent gelegen und in den beiden Vormonaten bei jeweils 2,0 Prozent.

Die Preise für Dienstleistungen legten weiterhin überdurchschnittlich zu. Zudem hat sich der Preisrückgang bei Energie weiter deutlich abgeschwächt und wirkte weniger inflationsdämpfend als in der jüngeren Vergangenheit. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im September um 0,2 Prozent.

Die Preise für Energieprodukte lagen im September um 0,7 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat: Der Preisrückgang schwächte sich damit im fünften Monat in Folge ab und fiel deutlich niedriger aus als im August (-2,4 Prozent gegenüber August 2024). Die Preise für Kraftstoffe (+1,1 Prozent) stiegen im September erstmals seit Mai 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Preise für Haushaltsenergie (-1,9 Prozent) gingen im gleichen Zeitraum zurück.

Dienstleistungen deutlich teurer

Dienstleistungen verteuerten sich im September überdurchschnittlich um 3,4 Prozent, nach 3,1 Prozent im August und Juli. Die Preise für Nahrungsmittel waren im September um 2,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat und lagen damit erstmals seit Jänner wieder unter der Gesamtteuerung. Von September 2024 bis September 2025 verteuerten sich vor allem Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+6,5 Prozent) sowie Obst (+5,1 Prozent). Auch für Molkereiprodukte und Eier (+3,6 Prozent) sowie Fleisch und Fleischwaren (+3,2 Prozent) fiel die Preiserhöhung deutlich aus. Günstiger als ein Jahr zuvor wurden hingegen Speisefette und Speiseöle (-3,2 Prozent) sowie Gemüse (-2,1 Prozent).

Teuerungsrate über EZB-Ziel

Die Teuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, die sogenannte Kerninflation, legte auf 2,8 von 2,7 Prozent zu. Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Eurozone ist 2,0 Prozent. Die nach europäischen Standards berechnete deutsche Teuerungsrate liegt in Deutschland aktuell mit 2,4 Prozent über dieser Zielmarke. In Österreich lag die Teuerung im September bei 4,0 Prozent und damit noch deutlicher über dem EZB-Ziel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden