× Quartier TwentyOne in Wien-Floridsdorf: Central Hub ist fertig

Ein weiterer Meilenstein im neuen Stadtquartier TwentyOne in Wien Floridsdorf ist erreicht: Der Central Hub, das Flaggschiff des Projekts, wurde planmäßig fertiggestellt und offiziell an Bondi Consult und die künftigen Mieter übergeben.

Bondi Consult übernahm das neue Flaggschiff in Wien 21 von der Habau Group termingerecht. Der moderne Büro- und Gewerbekomplex mit rund 34.500 Quadratmetern Nutzfläche wurde von der Habau Groupund den Unternehmen der IGO Industries GmbH – Babak, Bacon sowie Elin – realisiert. „Wir als Habau Group freuen uns, dass wir den Bau des zukunftsweisenden Central Hub termingerecht abschließen und nun erfolgreich übergeben konnten“, erklärt Hubert Wetschnig, CEO der Habau Group.

Hubert Wetschnig, CEO Habau Group (l.) und Anton Bondi de Antoni, geschäftsführender Gesellschafter Bondi Consult © Bondi Consult GmbH ×

Bau-Partnerschaft: Vertrauen als Grundlage

Der Central Hub zeichnet sich durch innovative Nutzungskonzepte aus: Neben modernen Shared- und Private Offices bietet das Gebäude flexible Besprechungsräume mit mobilen Trennwänden, hochwertige Laborflächen sowie Schulungs- und Konferenzräume. Das Erdgeschoss ist für Showrooms oder Verkaufsflächen ausgelegt. Ein großzügiger, begrünter Innenhof sowie eine öffentlich zugängliche Dachterrasse mit Grünflächen schaffen zudem Raum für Erholung und Begegnung.

Auch Anton Bondi de Antoni, geschäftsführender Gesellschafter von Bondi Consult, zeigt sich erfreut über den erfolgreichen Projektverlauf: „In Zeiten wie diesen ist die Umsetzung von Immobilienprojekten keine Selbstverständlichkeit und nur mit zuverlässigen Partnern möglich. Dementsprechend ist die Freude unsererseits sehr groß, dass – wie wir auch schon beim Innovation Hub – den Central Hub mit den selben Partnern erfolgreich umsetzen konnten. Mein Dank gilt dem gesamten Team!“

© Habau ×

Starke Partnerschaften ermöglichen HöchstleistungenThomas Balázs, Geschäftsführer bei Babak und Bacon Gebäudetechnik GmbH: „Als Teil der IGO Industries GmbH blicken Babak und Bacon Gebäudetechnik GmbH sowie die ELIN GmbH mit Stolz auf den erfolgreichen Abschluss des Projekts und die fristgerechte Übergabe an Bondi Consult. Die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit war die Grundlage dafür, dass wir sämtliche Leistungen in gewohnter Qualität und im vereinbarten Zeitrahmen erbringen konnten. So definieren wir Partnerschaft auf Augenhöhe.“