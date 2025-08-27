Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.450 aktien down -0.73% Andritz AG 60.50 aktien down -2.97% BAWAG Group AG 111.60 aktien down -0.71% CA Immobilien Anlagen AG 23.160 aktien down -0.43% CPI Europe AG 19.210 aktien up +0.68% DO & CO Aktiengesellschaft 225.00 aktien down -0.66% EVN AG 23.400 aktien down -0.43% Erste Group Bank AG 81.45 aktien down -1.87% Lenzing AG 27.200 aktien down -2.33% Mayr-Melnhof Karton AG 81.20 aktien down -2.87% OMV AG 47.680 aktien down -0.25% Oesterreichische Post AG 29.000 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.600 aktien down -2.12% SBO AG 27.100 aktien down -0.73% Telekom Austria AG 9.370 aktien down -1.26% UNIQA Insurance Group AG 12.600 aktien down -0.63% VERBUND AG Kat. A 61.85 aktien up +0.9% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.200 aktien up +0.11% Wienerberger AG 30.180 aktien down -1.63% voestalpine AG 28.360 aktien down -0.63%
  1. oe24.at
  2. Business
Rekordbrecher: Computerriese HP boomt wieder
© Gettyimages

Wachstum

Rekordbrecher: Computerriese HP boomt wieder

27.08.25, 23:56
Teilen

Eine anziehende Nachfrage nach modernen PCs hat HP einen Quartalsumsatz über Markterwartungen beschert. 

"Wir erwarten eine anhaltende Dynamik durch den Umstieg auf Windows 11 und die Einführung von KI-PCs", sagte Karen Parkhill, die Finanzchefin des Computer-Herstellers am Mittwoch.

Die Erlöse stiegen den Angaben zufolge um etwa drei Prozent auf 13,93 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag mit 0,75 Dollar je Aktie im Rahmen der Analystenprognosen. Für das laufende Quartal stellte der US-Konzern ein Netto-Ergebnis zwischen 0,87 und 0,97 Dollar je Aktie in Aussicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden