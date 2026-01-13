Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 35.100 aktien up +2.78% Andritz AG 69.80 aktien up +0.07% BAWAG Group AG 131.50 aktien up +0.61% CA Immobilien Anlagen AG 24.320 aktien down -0.73% CPI Europe AG 15.970 aktien up +0.19% DO & CO Aktiengesellschaft 210.00 aktien down -0.47% EVN AG 27.700 aktien down -1.25% Erste Group Bank AG 105.10 aktien up +1.06% Lenzing AG 24.050 aktien down -0.21% OMV AG 49.240 aktien up +0.16% Oesterreichische Post AG 32.050 aktien down -0.62% PORR AG 32.700 aktien down -0.46% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.100 aktien down -0.73% SBO AG 32.450 aktien down -0.92% STRABAG SE 82.20 aktien down -0.36% UNIQA Insurance Group AG 15.540 aktien down -0.77% VERBUND AG Kat. A 62.15 aktien down -1.82% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.80 aktien down -2.08% Wienerberger AG 28.760 aktien down -3.36% voestalpine AG 39.080 aktien down -2.3%
  1. oe24.at
  2. Business
Ruefa Reisekompass 2026: Österreicher setzen auf Urlaub mit 2.209 Euro Budget pro Person
© Gettyimages

Tourismus

Ruefa Reisekompass 2026: Österreicher setzen auf Urlaub mit 2.209 Euro Budget pro Person

13.01.26, 12:47
Teilen

Trotz Teuerung bleibt Reisen für die Österreicher unverzichtbar: 90 % planen 2026 Urlaub. Laut Ruefa Reisekompass steigen Reisetage, Ausgaben und Nachfrage nach Bade-, Stadt- und Wellnessurlauben – ein positives Signal für die Tourismuswirtschaft.

Birgit Wallner und Michele Fanton, Geschäftsführung Ruefa, beim Ruefa Reisekompass 2026

Birgit Wallner und Michele Fanton, Geschäftsführung Ruefa, beim Ruefa Reisekompass 2026

© VERKEHRSBUERO/APA-Fotoservice/Leitner

Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten verzichten die Österreicherinnen und Österreicher nicht auf Urlaub. Das belegt der Ruefa Reisekompass 2026, eine repräsentative Online-Studie mit 1.550 Interviews, durchgeführt im November 2025 von Marketagent unter Personen ab 18 Jahren. Trotz Teuerung und wirtschaftlicher Unsicherheit bleibt Urlaub für die Österreicherinnen udn Österreicher unverzichtbar: 90 Prozent planen laut dem Ruefa Reisekompass 2026 mindestens eine Reise. Durchschnittlich 21 Tage wollen sie unterwegs sein, das Urlaubsbudget pro Person steigt auf 2.209 Euro. Urlaub gilt auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten als bewusste Auszeit, als Energiequelle für das private Leben. Die Österreicher:innen setzen auf Erholung, Wellness und innere Ruhe – Trends, die sich in den Reiseplänen für 2026 deutlich widerspiegeln.

Ausblick 2026: 90 Prozent planen Urlaub – plus zwei Reisetage 
Für 2026 planen die Österreicherim Durchschnitt 21 Urlaubstage – zwei Tage mehr als 2025. Aufgeteilt wird die Zeit meist auf zwei Urlaube (29 %), einen Urlaub (23 %) oder drei Urlaube (22 %). 14 Prozent machen viermal oder öfter Urlaub. Der Haupturlaub soll im Schnitt 12 Tage dauern. Das durchschnittliche Budget pro Person steigt auf 2.209 Euro, mit deutlichen Unterschieden zwischen den Generationen: Generation Z kalkuliert mit 1.938 Euro, Baby Boomer mit 2.630 Euro, Traditionalist:innen mit 4.444 Euro. Regional liegen die Budgets im Westen Österreichs am höchsten: Tirol (2.517 Euro), Wien (2.428 Euro) und Burgenland (2.349 Euro).

Teuerung beeinflusst Planung – aber nicht die Reiselust 
Trotz Inflation reagieren viele Österreicher gelassen: Auch angesichts steigender Preise lassen sich 43 Prozent  kaum in ihrer Planung beeinflussen. 15 Prozent nutzen günstigere Nebensaisonzeiten, 13 Prozent greifen auf Frühbucher-Angebote zurück, und 12 Prozent sparen vor Ort. Und was die Urlaubsempfehlungen betrifft, vertrauen 78 Prozent auf Familie und Freundeskreis, 59 Prozent auf Reiseberater, 39 Prozent auf Reisemagazine und Reiseberichte in Tageszeitungen. Nur 12 Prozent greifen auf Künstliche Intelligenz wie Chatbots zurück. 

Ruefa Reisekompass 2026: Österreicher setzen auf Urlaub mit 2.209 Euro Budget pro Person
© Gettyimages

Badeurlaub bleibt unangefochtene Nummer eins 
Mit 54 Prozent der Nennungen führt der Badeurlaub die Beliebtheitsskala an – ein Plus von 4 Prozent gegenüber 2025. Gefolgt werden Strandreisen von Städtereisen (41 %) und Wellnessurlauben (35 %). Aktiv- und Erlebnisreisen sowie Ski-, Kultur- und Cluburlaube runden das Spektrum ab. „Noch stärker als je zuvor begeistert der Badeurlaub über alle Generationen hinweg“, sagt Ruefa Geschäftsführer Michele Fanton. „Er bietet Entspannung, Erholung und unbeschwerte Momente fernab des Alltags.“

Europa dominiert, Fernweh bleibt 
Die meisten Reisen führen nach Europa: 80 Prozent ins europäische Ausland, 66 Prozent bleiben in Österreich, 23 Prozent planen Fernreisen. Top-Destinationen im Inland sind Steiermark (27 %), Kärnten (24 %) und Salzburg (21 %). In Europa stehen Italien (32 %), Kroatien (23 %) und Deutschland (19 %) hoch im Kurs. Bei Fernreisen liegen Thailand (15 %), USA (11 %) und Japan (10 %) vorn. Die Anreise erfolgt überwiegend mit dem Auto (51 %) oder Flugzeug (46 %), 14 % nutzen die Bahn.

Besonders gefragt ist das Königreich Thailand als Reiseziel und inzwischen beliebter als die USA.  

Besonders gefragt ist das Königreich Thailand als Reiseziel und inzwischen beliebter als die USA.  

© Gettyimages

Auch die Lust auf Fernreisen bleibt groß
Besonders gefragt ist das Königreich Thailand mit 15 Prozent – ein Plus von 2 Prozent gegenüber 2025. Es folgen die USA mit 11 Prozent (minus 5 %) sowie Japan mit 10 Prozent, das gegenüber dem Vorjahr um drei Prozentpunkte zulegt. "Der Umsatz bei den USA-Reisen ist von 2024  auf 2025 um 20 Prozent zurückgegangen - der Trend wird sich auch 2026 und 2027 fortsetzen", erklärt  Michele Fanton und ergänzt, dass sich der Umsatz bis 2027 beim USA-Geschäft halbieren wird. Auf die Frage, ob der Rückgang einen Namen hat - "Trump", schweigt der Reiseprofi.  

Menorca zählt zu den Trendzielen 2026

Menorca zählt zu den Trendzielen 2026

© Gettyimages

Neue Trenddestinationen und Angebote 2026 Neu im Programm ist Menorca, ab Mai per Direktflug ab Wien erreichbar. Weitere Highlights: Griechenland, Türkei, Spanien, Italien und Ägypten. Für Fernreisen stehen USA, Thailand, Malediven, Mauritius oder Tansania auf der Agenda. Ruefa erweitert zudem Sport-, Kultur- und Studienreisen sowie Kreuzfahrten bis ins Jahr 2028. Das preisgekrönte Ruefa Store-Konzept verbindet persönliche Beratung mit digitalen Tools wie dem „Ruefa Urlaubsmatch“. Rund 400 Mitarbeiter fungieren als „Ruefa Climate Ranger“ und beraten zu nachhaltigen Reisen. „Unser Ziel ist es, die Begeisterung fürs Reisen mit echter Expertise zu verbinden“, so Birgit Wallner.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden