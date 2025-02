Ryanair kündigt Preiserhöhungen an

Preise der Billig-Fluglinie sollen im Sommer um 4 bis 6 Prozent steigen

Ryanair-Chef Michael O'Leary erwartet, für Flüge in diesem Sommer höhere Preise durchsetzen zu können. "Die Preise werden in diesem Jahr zwischen 4 und 6 Prozent steigen", erklärte der Manager am Dienstag. Die Preise der irischen Billig-Fluglinie lägen damit etwas unter denen von 2023, aber über den Preisen des vergangenen Jahres.

Ryanair hatte in den beiden Sommerquartalen des Vorjahres einen Preisrückgang von 10 Prozent verkraften müssen, was teilweise auf einen Streit mit Online-Reisebüros zurückzuführen war, der aber inzwischen weitgehend beigelegt wurde.

O'Leary kündigte zudem an, Ryanair werde innerhalb von 6 Wochen nach einem Waffenstillstand wieder von der Ukraine aus operieren. Die Fluggesellschaft wolle 6 bis 8 Routen von Polen in die Ukraine anbieten.