Samsung zündet KI-Turbo beim Hosentaschen-Handy Galaxy Z Flip 7

Klein, klappbar und jetzt noch schlauer: Samsung bringt mit dem Galaxy Z Flip7 ein neues Super-Smartphone auf den Markt – mit Top-Kamera, starkem Akku und einer Extraportion künstlicher Intelligenz. Und das alles im stylischen Klappformat!

Samsung Galaxy Z Flip 7 © Samsung

Von außen klein, von innen ein echtes Technik-Wunder: Mit dem neuen Galaxy Z Flip7 bringt Samsung eine neue Generation des faltbaren Smartphones auf den Markt mit noch mehr künstlicher Intelligenz, einem nahtlosen, randlosen 4,1 Zoll-FlexWindow – das größte, das Samsung je in ein Flip-Handy eingebaut hat. Und wenn’s mal mehr sein darf, wartet innen ein 6,9-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Display in Kinoqualität – perfekt für Streaming, Gaming oder Multitasking. Dank 120 Hz Bildwiederholrate, Vision Booster und einer Bildschirmhelligkeit von 2.600 Nits ist das kleine Außendisplay extrem scharf und selbst bei Sonne gut lesbar.

Das zugeklappte Galaxy Z Flip 7 © Samsung

Trotz stärkerem Akku - mit bis zu 31 Stunden Videowiedergabe - und mehr Display ist das Flip7 das schlankste Modell der Serie – mit nur 13,7 mm Dicke im gefalteten Zustand und es wiegt nur 188 Gramm - und es passt bequem in jede Hosentasche. Dazu kommt ein robustes Gehäuse mit Gorilla Glass Victus 2, Armor-Aluminium-Rahmen und einem verbesserten Flex-Scharnier, die sanfter faltet und länger durchhalten soll.

Neuer Zoom-Schieberegler - mit einem Wisch schnell heran- oder herauszoomen © Samsung

Einfach klug: KI auf dem Titelbildschirm

Herzstück des Flip7 ist die Galaxy AI – die künstliche Intelligenz, die sich überall im Gerät bemerkbar macht. Mit Gemini Live auf dem FlexWindow lassen sich Reisen planen, Restaurants finden, Erinnerungen setzen oder Fragen stellen – alles per Sprachbefehl, ohne das Handy aufzuklappen! Neu dabei: Die Kamera-Funktion von Gemini Live – einfach zeigen, fragen, Hilfe bekommen. Welche Jacke passt zum Wetter? Welches Foto ist besser? Gemini hilft – wie ein smarter Freund.

Die neue „Bar“ zeigt App-Updates, Musik, Podcasts oder Fußball-Ergebnisse direkt auf dem Cover. Mit „Brief“ bekommen Nutzer tagesaktuelle Infos zu Wetter, Verkehr, Fitness und mehr. Und die Uhr auf dem FlexWindow passt sich jetzt automatisch dem Hintergrundbild an – clever und stylish zugleich.

Top-Fotos, ohne das Display aufklappen zu müssen. © oe24

Kamera in Studioqualität – im Mini-Format

Das neue 50-MP-Weitwinkel- und 12-MP-Ultraweitwinkel-Dualkamera-System liefert Bilder auf Samsung Flaggschiff-Niveau – und das sogar bei zugeklapptem Gerät. Dank der Samsung ProVisual Engine optimiert das Flip7 automatisch Licht (auch bei Nacht), Details und Farben – ohne dass die Nutzer etwas einstellen müssen.

Sicher wie nie zuvor

Samsung legt auch beim Datenschutz nach: Mit KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection) wird jede App in einer eigenen, verschlüsselten Umgebung ausgeführt. Dazu kommt quantensichere Verschlüsselung für WLAN – sicher, selbst in öffentlichen Netzwerken.

Galaxy Z Flip7 FE: Die smarte Alternative

Gleichzeitig bringt Samsung auch das Galaxy Z Flip7 FE auf den Markt – mit großem 6,7-Zoll-Display, 50-MP-Kamera und vielen KI-Funktionen, die ebenfalls im Flex-Modus genutzt werden können. In Schwarz oder Weiß erhältlich, ist es eine günstige und clevere Alternative.

Jetzt vorbestellen und coole Farbe auswählen

Das Galaxy Z Flip7 vereint Hightech, Design und Intelligenz wie kein anderes Gerät. Es ist Smartphone, Kamera, KI-Assistent und Style-Statement in einem – und passt dabei in jede Hosentasche. Es ist ab sofort vorbestellbar, regulär erhältlich ab 25. Juli – in Blue Shadow, Jetblack, Coral-Red und online-exklusiv in Mint. Das Galaxy Z Flip7 gibt's ab 1.199 Euro. Das Z Flip7 FE kommt in klassischem Schwarz und Weiß.

Neue Generation: Galaxy Watch8 © Samsung

Neue Galaxy Watch8: Samsungs smarteste Uhr aller Zeiten

Samsung hat zeitgleich mit der Präsentation des neuen Smartphones Galaxy Z Flip 7 seine neueste Smartwatch-Serie vorgestellt – und die hat es in sich! Die neue Galaxy Watch8 und Galaxy Watch8 Classic setzen nicht nur optisch neue Maßstäbe, sondern sollen auch in Sachen Gesundheit, Komfort und Technik eine neue Ära einläuten.

Was sofort auffällt: Das Design wurde komplett überarbeitet. Die Galaxy Watch8 ist laut Samsung die dünnste und bequemste Galaxy Watch aller Zeiten – und das bei noch mehr Power. Möglich macht das ein neu strukturiertes Innenleben, das ganze 30 % effizienter aufgebaut wurde. Ergebnis: 11 % schlanker, ergonomischer und besser ans Handgelenk angepasst. Das sogenannte Dynamic Lug System sorgt dafür, dass sich die Uhr perfekt mit der Bewegung des Arms mitbewegt – für noch mehr Tragekomfort und präzisere Gesundheitsdaten.

Ultradünn, superhell und vollgepackt mit Technik

Auch technisch wurde ordentlich aufgerüstet: Das Display ist nun bis zu 3.000 Nits hell – also selbst bei direkter Sonne perfekt ablesbar. Ein verbesserter Akku sorgt für deutlich längere Laufzeiten, ideal für alle, die viel unterwegs sind. Für Outdoor-Fans gibt’s außerdem ein präziseres GPS mit Dual-Frequenz-Ortung – damit gehen Jogger, Biker und Wanderer garantiert nicht mehr vom Weg ab.

Im Inneren der Uhr arbeitet nun ein neuer 3nm-Prozessor, der nicht nur schneller, sondern auch energieeffizienter ist. Heißt: Mehr Leistung bei weniger Verbrauch – und das bei schlankerer Optik.

© Samsung

Highlight bleibt aber der weiterentwickelte BioActive Sensor, der noch tiefere Einblicke in die Gesundheit erlaubt. Ob Herzfrequenz, Schlaf, Stress oder andere Vitalwerte – die Galaxy Watch8 bietet ein echtes Rundum-Wellnesspaket für dein Handgelenk. Mit der neuen Galaxy Watch8-Serie bringt Samsung eine Smartwatch auf den Markt, die Stil und smarte Gesundheit auf eine ganz neue Ebene hebt – und dabei noch besser aussieht als je zuvor.