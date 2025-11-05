Schlumberger eröffnet modernste Sektproduktion Europas im Burgenland

Tradition trifft Innovation: Das neue „House of Sparkling“ in Müllendorf setzt Maßstäbe in Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität.

Nach nur zwei Jahren Bauzeit hat Schlumberger im burgenländischen Müllendorf eine der modernsten Sektproduktionsanlagen Europas eröffnet. Mit einem mittleren zweistelligen Millionen-Investment setzt das Traditionshaus nach über 180 Jahren ein starkes Zeichen für die Zukunft – und für den Wirtschaftsstandort Österreich.

Zur Eröffnung wird mit Prickelndem angestoßen: V.l.n.r.: Toni Faber, Florian Czink, Werner Huf, Daniela Winkler, Aurore Jeudy, Patrick Meszarits und Stephan Dubach © Katharina Schiffl

Neuer Meilenstein in der 180-jährigen Unternehmensgeschichte

Bereits Mitte 2025 liefen im neuen Werk die ersten Flaschen vom Band. Auf einer Fläche von zwölf Hektar vereint Schlumberger künftig alle zentralen Herstellungsprozesse an einem Ort – vom Rohsektlager bis zur Abfüllung. Rund 30 Mitarbeiter:innen sind im „House of Sparkling“ beschäftigt, wie der Standort im Rahmen eines internen Wettbewerbs von der Belegschaft getauft wurde.

„Schlumberger setzt seit jeher auf größtmögliche österreichische Herkunft – von der Traube über die Flasche bis zur Etikette und Verpackung. Gemeinsam mit unseren heimischen Partnerwinzern und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichern wir regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze, also die Basis für wirtschaftliche Stabilität“, erklärt Geschäftsführer Florian Czink und ergänzt: „Mit dem neuen Standort schlagen wir ein Kapitel auf, das nicht nur Qualitäts- und Effizienzsteigerung in der Produktion ermöglicht, sondern kürzere Transportwege und einen nachhaltigeren Herstellungsprozess sicherstellt. Mit der Eröffnung dieses Jahrhundertprojekts setzen wir den visionären Weg unseres Gründers Robert Alwin Schlumberger fort und markieren einen weiteren Meilenstein in der über 180-jährigen Unternehmensgeschichte.“ Die bestehenden Standorte in Wien-Heiligenstadt und Bad Vöslau bleiben dabei unverändert erhalten.

Burgenland als Zukunftsstandort für nachhaltige Produktion

„Wir sind stolz, ein traditionsreiches und renommiertes Unternehmen wie Schlumberger im Burgenland willkommen zu heißen. Die neue Produktionsstätte ist ein Gewinn für unsere Region und unterstreicht die Attraktivität des Burgenlands als Wirtschaftsstandort. Durch die nachhaltige Bauweise und den Einsatz klimafreundlicher Technologien entstehen nicht nur hochwertige Arbeitsplätze, sondern auch ein wertvoller Beitrag zu unseren Klimazielen“, zeigt sich die burgenländische Landesrätin Daniela Winkler erfreut über die Ansiedlung in Müllendorf, weil sie auch die regionale Wirtschaftskraft des Burgenlands nachhaltig stärkt.

Ökonomie trifft Ökologie: Nachhaltigkeit im Fokus

Das neue „House of Sparkling“ steht beispielhaft für die Verbindung von Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein. Die Anlage wurde nach neuesten ökologischen Standards errichtet und mit moderner, klimafreundlicher Technologie ausgestattet. Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 500 kWp sorgt für nachhaltige Energie in der Produktion und Kühlung. Zudem reduziert Schlumberger durch die Bündelung aller Prozesse am Standort jährlich rund 1.000 Lkw-Fahrten – ein wesentlicher Beitrag zu den Klimazielen des Landes Burgenland und Österreichs.

„Mit dem neuen House of Sparkling haben wir eine Produktionsstätte geschaffen, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität gleichermaßen vereint. Eine gute Basis für die kommenden 180 Jahre. Die moderne Ausstattung ermöglicht uns, die hohen Standards unserer Sekte weiter auszubauen und gleichzeitig Ressourcen zu schonen. Als Burgenländer freut es mich besonders, dass wir dieses zukunftsweisende Projekt hier im Burgenland realisieren konnten“, betont Produktionsdirektor Patrick Meszarits.:

Zahlen & Fakten zum neuen Schlumberger-Standort Müllendorf

Ort: Müllendorf, Bezirk Eisenstadt-Umgebung

Fläche: 12 Hektar

Investition: Mittlerer zweistelliger Millionenbetrag

Beschäftigte: Rund 30 Mitarbeiter:innen

Photovoltaikleistung: 500 kWp

Transportreduktion: ca. 1.000 Lkw-Fahrten pro Jahr

Schlumberger: Ein starkes Bekenntnis zu Österreich

Mit dem neuen Standort in Müllendorf zeigt Schlumberger, dass Tradition und Innovation kein Widerspruch sind. Das Unternehmen beweist einmal mehr seine Vorreiterrolle in Sachen Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität – und stärkt damit nicht nur seine eigene Zukunft, sondern auch den Wirtschaftsstandort Österreich.

www.schlumberger.at

gibt's weitere Infos.