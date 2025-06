Schock: ARD-Moderator verkündet DIESE Änderung

Der ARD-Chefsprecher Jens Riewa verkündete auf seinem Instagram-Account das aus des Nachrichtenblocks in den "Tagesthemen".

Im Video sagte er: "Ab sofort wird es am Wochenende in den ‚Tagesthemen‘ keinen Nachrichtenblock mehr geben." Dabei zeigte sich Riewa wehmütig: "Aber es ist ein Stück Geschichte, das heute zu Ende geht." Trotzdem sah er das Positive an der Änderung. Der Moderator hat am Wochenende gleich nach der "Tagesschau" um 20 Uhr Feierabend. Für seine rund 20.000 Follower kommt die Änderung nicht gut an.

Kritik auf Instagram

Die Kommentare unter dem Beitrag sind sehr kritisch. Ein User schrieb: "Sehr schade. Ein Grundpfeiler der Tagesthemen. Information ist unverzichtbar und hat oberste Priorität." Ein anderer kritisiert: "Was für eine Frechheit! Wozu bezahlen wir denn noch GEZ?!"

Sogar der "Bergdoktor" Hans Sigl war nicht erfreut über die Änderung und fragte: "Why oh why? Quo vadis Information?" Übersetzt heißt das: "Warum, oh, warum? Wo gehst du hin, Information?"

Der NDR erklärte die Änderung: "Bei bestimmten Nachrichtenereignissen hat die Redaktion bereits in der Vergangenheit in der 20-minütigen Ausgabe am Wochenende auf den Nachrichtenblock verzichtet – zugunsten von vertiefenden Interviews oder erklärenden Elementen. Das soll nun vermehrt geschehen und dient der konsequenten Weiterentwicklung der Sendung."