Gleich zwei Millionen-Pleiten an einem Tag

In Salzburg meldete ein Nahversorger mit Tankstelle Inolvenz an. Die Passiva belaufen sich auf rund 1,75 Millionen Euro. In Vorarlberg ist ein Management- und Investmentunternehmen aus Bregenz pleite. Die Firma hat Verbindlichkeiten von rund 1,2 Millionen Euro.

Drei Unternehmen in Salzburg und Vorarlberg mussten Insolvenz anmelden, wie der Kreditschutzverband "KSV1870" berichtet. In St. Georgen bei Salzburg betrifft es die "Michael Dreßler GmbH", einen Nahversorger mit Tankstelle, Lebensmittelverkauf, Autowäsche und Postpartner-Diensten. Das Unternehmen meldete Konkurs an – 11 Mitarbeiter und 24 Gläubiger sind betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 1,75 Millionen Euro, als Hauptgrund gilt ein geplatzter Verkauf und ein ausgelaufener Kontokorrentrahmen. Zweite Millionen-Pleite In Vorarlberg wurden zwei weitere Insolvenzen bekannt: Die "Alpine Equity Management GmbH", ein Management- und Investmentunternehmen aus Bregenz mit vier betroffenen Dienstnehmern, hat Verbindlichkeiten von rund 1,2 Millionen Euro. Die Entscheidung einer Bank, die Liquidation zu bevorzugen, entzog dem Unternehmen die Geschäftsgrundlage, berichtet das Portal "5min.at".

Auch die "Alpine Value Management GmbH", ebenfalls aus Bregenz und mit denselben Geschäftsführern, ist zahlungsunfähig. Das auf Unternehmensberatung spezialisierte Unternehmen meldet laut "5min.at" 860.000 Euro Schulden, zwei Mitarbeiter sind betroffen. Als Gründe werden Corona-bedingte Einschränkungen und der Zusammenbruch eines Geschäftspartners genannt. Beide Vorarlberger Firmen wurden bereits geschlossen.