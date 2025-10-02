sehen!wutscher feiert Jubiläum: Zehnter Sieg in Folge als „Österreichischer Service-Champion“

Ein Jahrzehnt an der Spitze: Der österreichische Traditionsoptiker sehen!wutscher wurde 2025 zum zehnten Mal in Folge mit dem Titel Österreichischer Service-Champion ausgezeichnet – und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Kundenorientierung.

Service als entscheidender Faktor: Nicht nur Produktvielfalt und Preise machen das Einkaufserlebnis aus – entscheidend ist vor allem der Service. Genau das misst das Marktforschungsunternehmen ServiceValue jährlich gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In der aktuellen Befragung bewerteten Kund:innen 865 Unternehmen aus 67 Branchen in Österreich.

Das Ergebnis: sehen!wutscher sicherte sich 2025 erneut den Spitzenplatz im Gesamtranking (Gold) und ging zusätzlich als Sieger der Branche Optiker hervor. Besonders hoch bewertet wurden fachliche Kompetenz, persönliche Beratung und individuelle Lösungen.

ehen!wutscher_Familie Wutscher_vlnr. Fritz Wutscher, Alexandra Wutscher-Hold, Fritz Wutscher jr. © Jorj Konstantinov

Mehr als ein Optikerbesuch

Das Serviceangebot von sehen!wutscher reicht weit über den klassischen Optiker hinaus: kostenlose Sehtests und Hörtests, persönliche Beratung, maßgeschneiderte Lösungen sowie exklusive Brillen- und Sonnenbrillenkollektionen.

„Service ist für uns keine Leistung, sondern eine Haltung. Dass wir nun bereits zum 10. Mal in Folge als bester Kundenservice Österreichs ausgezeichnet wurden, erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit“, erklären Alexandra Wutscher-Hold und Fritz Wutscher jr., Geschäftsführer:in des Familienunternehmens.

© Simon Fortmüller

Tradition trifft Zukunft

Seit der Gründung 1966 in der Steiermark hat sich sehen!wutscher vom kleinen Fachgeschäft zum größten familiengeführten Optiker Österreichs entwickelt. Heute betreibt das Unternehmen über 120 Filialen österreichweit und beschäftigt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Frühjahr 2024 führt die dritte Generation – Alexandra Wutscher-Hold und Fritz Wutscher jr. – den Betrieb weiter. „Diese Ehrung zeigt, dass der Weg, den wir vor fast 60 Jahren eingeschlagen haben, auch heute noch der richtige ist. Unsere Kund:innen spüren unsere Werte – und genau das macht den Unterschied“, so Eigentümer Fritz Wutscher.

Ausgezeichnete Kundenberatung - und das seit 10 Jahren © Simon Fortmüller

Ein Titel mit Bedeutung

Die erneute Auszeichnung ist mehr als nur ein Preis: Sie steht für Vertrauen, Beständigkeit und gelebte Servicekultur. Und sie bestätigt, dass sehen!wutscher Tag für Tag die Erwartungen seiner Kundinnen und Kundennicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Auf www.wutscher.com

gibt's alle Informationen zu allen Filialen und Öffnungszeiten.