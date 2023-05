× Schnäppchen, Rabatte, Sales: Diese App spart Ihnen bares Geld

Sparen Sie bares Geld mit dem Aktionsfinder: Die beliebte App ermöglicht Ihnen satte Rabatte und Schnäppchen von über 500 Shops!

Steigende Beliebtheit, stark wachsende Nutzung und aktuelle Such-Trends bei Aktionsangeboten als Ergebnisse der neuen Nutzer*innen-Befragung: 97 Prozent bewerten die neue Aktionsfinder-App positiv, die Zahl der Nutzer*innen stieg innerhalb eines Jahres um beachtliche 53 Prozent. Sechs von zehn Schnäppchenjäger*innen vertrauen ausschließlich auf den Aktionsfinder und keine andere Vergleichsplattform.

Aktionen von über 500 Shops

Seit 2016 bietet die Österreichische Post mit dem Aktionsfinder eine innovative Online-Plattform für digitale Prospekte des Handels. Mit täglich aktualisierten Angeboten von derzeit mehr als 500 Shops ermöglicht die führende digitale Prospektplattform smarte Preisvergleiche über verschiedenste Händler*innen hinweg – von Lebensmitteln über Elektronik- und Sportartikel bis hin zu Bau- und Gartenbedarf. Nun ergab eine neue im März 2023 durchgeführte Befragung unter den Nutzer*innen der Aktionsfinder-Plattform erneut sehr gute Bewertungen und wichtige Erkenntnisse.

Fast alle Befragten bewerten positiv – immer mehr Produkte und Dienstleitungen gefragt

97 Prozent der Befragten bewerteten die Aktionsfinder-App insgesamt als positiv. Immer mehr Nutzer*innen lassen sich gerne inspirieren und klicken auf ihrer Suche nach aktuellen Angeboten durch die digitalen Prospekte der Vergleichsplattform. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Befragten sucht zudem verstärkt nach Produkten und Dienstleistungen außerhalb der Handelsangebote und würde zum Beispiel gerne Reise-Schnäppchen im Aktionsfinder sehen. Das Interesse an Sonderaktionen weiterer Branchen ist stark im Steigen begriffen. Die optimierte Aktionsfinder-App kann dabei stark punkten: Bis zum vierten Quartal 2022 betrug der Zuwachs an monatlich aktiven Nutzer*innen im Vergleich zum vierten Quartal 2021 hervorragende 53 Prozent.

Laufende Optimierung der digitalen Prospektplattform

„Die Umfrageergebnisse sind sehr erfreulich und zeigen deutlich, dass der Aktionsfinder bei den Konsument*innen sehr gut ankommt. Die laufenden Investitionen in die Weiterentwicklung der App wurden sehr gut angenommen“, sagt Helmut Prattes, Leiter Digital Advertising Services, Brief & Werbepost, bei der Österreichischen Post AG, und führt aus: „Das positive Feedback der Nutzer*innen bestärkt uns darin, auch zukünftig an der Verbesserung der App zu arbeiten und noch mehr Angebote verschiedenster Handelsunternehmen zu integrieren.

“ Zukünftig bietet Aktionsfinder Händler*innen mit der neuen Lösung „Aktionswelt“ auch die Möglichkeit, ohne bestehendem Flugblatt dennoch auf der Plattform zu werben – nämlich durch rein digitale Prospekte, die aktuelle Aktionen übersichtlich darstellen und direkt zu den jeweiligen Online-Shops verlinken.

Sichtbarkeit auf allen Kanälen

Die Aktionsfinder-Plattform bietet Handelsunternehmen dabei Sichtbarkeit auf allen Kanälen, denn gedruckte Flugblätter und deren digitale Verlängerung im Aktionsfinder gehen immer Hand in Hand. 70 Prozent der Befragten nutzen physische Flugblätter und digitale Prospekte parallel. Ein Drittel verwendet nur die Aktionsfinder-App, die auch unterwegs einen raschen Preisvergleich ermöglicht. Durch eine Cross-Channel-Lösung können Händler*innen die hohe Reichweite der im Post-Werbemedium „Das Kuvert“ verteilten Flugblätter zusätzlich mit programmatisch ausgespielten Online-Bannern steigern. Mit dem Klick auf den Online-Banner gelangen Nutzer*innen auf die digitale Version