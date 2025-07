SES erhält Bestnoten von Shoppartnern

Wie zufrieden sind Händler, Gastronomen und Dienstleister mit ihrem Standort in einem SES-Shopping-Center? Diese Frage ließ Österreichs größter Betreiber von Einkaufszentren, SES Spar European Shopping Centers, im Frühjahr 2025 umfassend untersuchen.

Eins gleich vorweg - das Ergebnis ist eindeutig: Zufriedenheit auf Top-Niveau: Die Partnerschaft mit SES kommt bei den Shoppartnern hervorragend an.

Starke Zustimmung in der Branche

Im Rahmen einer breit angelegten Zufriedenheitsstudie, durchgeführt von TQS Research & Consulting KG im April und Mai 2025, wurden 627 Betreiber:innen und Filialleiter:innen aus insgesamt 13 SES-Shopping-Centern befragt – eine bemerkenswerte Rücklaufquote von fast 80 Prozent. Die Analyse zeigt: Vier von fünf Shoppartnern bewerten die Zusammenarbeit mit SES mit „Sehr gut“ oder „Gut“.

Mit einer Gesamtnote von 1,7 zeigt sich eine überdurchschnittlich hohe Zufriedenheit. Besonders geschätzt werden die professionelle Kooperation mit dem Center-Management (Note 1,6), die Marketingaktivitäten (1,7) sowie das positive Image der Shopping-Center (ebenfalls 1,7).

Verlässlichkeit als Erfolgsfaktor

Ein zentrales Ergebnis der Studie: Das lokale Center-Management wird als besonders starker Partner wahrgenommen. Gelobt wurden die gute Erreichbarkeit, die Verlässlichkeit der Teams, der klare Informationsfluss sowie die kompetente technische Unterstützung. Diese Aspekte bilden laut den Befragten das Fundament für ein vertrauensvolles und effektives Miteinander.

© evatrifft

„Unsere Aufgabe ist es, pulsierende Lebensräume mit höchster Kundenrelevanz zu schaffen. Damit dies gelingt, müssen wir natürlich auch unseren Shoppartnern ein möglichst optimales Umfeld bieten. So können sie unseren Besucherinnen und Besuchern ihr Angebot in einem attraktiven Ambiente und in angenehmer Atmosphäre präsentieren. Zu den Erfolgsfaktoren zählt auch, dass unsere Center-Management Teams täglich vor Ort als Ansprechpartner gut erreichbar sind. Die hohe Zufriedenheit der Shoppartner mit unseren Teams freut uns daher sehr“, erklärt Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers.

Was Shoppartnern besonders wichtig istNeben der Zusammenarbeit mit dem Management legen die Shopbetreiber:innen großen Wert auf das Image des Centers (Note 1,7), den erzielten Umsatz im eigenen Shop (2,2) sowie die Kundenfrequenz (2,3). Diese Faktoren zählen laut Studie zu den entscheidenden Kriterien für eine erfolgreiche Standortwahl im Shopping-Center.