Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.800 aktien down -1.03% Andritz AG 60.95 aktien down -1.38% BAWAG Group AG 106.70 aktien up +1.72% CA Immobilien Anlagen AG 24.440 aktien up +0.25% CPI Europe AG 17.980 aktien up +0.39% DO & CO Aktiengesellschaft 214.00 aktien down -0.7% EVN AG 24.800 aktien up +0.2% Erste Group Bank AG 83.40 aktien up +0.24% Lenzing AG 24.500 aktien down -2.58% OMV AG 44.600 aktien up +0.36% Oesterreichische Post AG 29.450 aktien down -0.51% PORR AG 28.850 aktien down -1.54% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien down -0.8% SBO AG 26.700 aktien up +0.56% STRABAG SE 72.90 aktien down -0.68% UNIQA Insurance Group AG 12.520 aktien up +0.32% VERBUND AG Kat. A 64.00 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.950 aktien down -0.45% Wienerberger AG 26.200 aktien down -0.15% voestalpine AG 30.860 aktien down -2.09%
  1. oe24.at
  2. Business
Halloween Symbolbild
© getty

Ausgabefreudig

SO viel geben Österreicher für Halloween aus

21.10.25, 13:56
Teilen

Halloween bringt dem Handel hierzulande in diesem Jahr einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro. 

Das geht aus einer Umfrage des Handelsverbands am Dienstag hervor. Für das besonders bei jungen Menschen beliebte Gruselfest am 31. Oktober geben die Österreicherinnen und Österreicher durchschnittlich 74 Euro aus, wie eine Umfrage der Interessensvertretung zeigte. Halloween gewinne jedes Jahr weiter an Bedeutung.

Süßigkeiten und Kürbisse Verkaufs-Schlager

"Laut aktuellem Handelsverband Consumer Check planen zwei Drittel der Österreicher:innen, speziell für Halloween einzukaufen", sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Für die Analyse hat Reppublika Research & Analytics im Auftrag des Verbands 1.013 Personen ab 18 Jahren vom 25. September bis 2. Oktober 2025 mittels Online-Interviews befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Menschen deutlich tiefer in die Geldbörse greifen - im Vorjahr wurde noch um durchschnittlich 59 Euro eingekauft.

Die Nase vorne beim Einkauf haben weiterhin Süßigkeiten (51 Prozent), Kürbisse (32 Prozent) und Snacks (31 Prozent). Dekoration (30 Prozent), Kostüme (19 Prozent), alkoholische (19 Prozent) und alkoholfreie Getränke (17 Prozent) sowie Schminksachen und Kosmetika (15 Prozent), die auf den Plätzen dahinter folgen.

Oberösterreicher und Salzburger besonders ausgabefreudig

Laut der Umfrage geben für das Fest besonders Konsumentinnen und Konsumenten in Oberösterreich und Salzburg viel aus (durchschnittlich 89 Euro) sowie Tiroler und Vorarlberger (84 Euro im Durchschnitt). In der Bundeshauptstadt werden im Schnitt 70 Euro investiert, in Niederösterreich und dem Burgenland 65 Euro. Zurückhaltender wird in der Steiermark und in Kärnten gefeiert mit durchschnittlich 63 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden