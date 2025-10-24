Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.550 aktien up +3.14% Andritz AG 63.05 aktien up +0.48% BAWAG Group AG 108.00 aktien down -0.18% CA Immobilien Anlagen AG 24.480 aktien down -1.29% CPI Europe AG 17.450 aktien down -0.91% DO & CO Aktiengesellschaft 215.50 aktien down -0.92% EVN AG 24.850 aktien down -0.6% Erste Group Bank AG 82.70 aktien equal +0% Lenzing AG 26.150 aktien equal +0% OMV AG 46.480 aktien up +0.43% Oesterreichische Post AG 30.600 aktien down -0.81% PORR AG 28.900 aktien down -0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.680 aktien down -0.74% SBO AG 28.400 aktien down -0.18% STRABAG SE 71.90 aktien down -0.14% UNIQA Insurance Group AG 12.600 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 64.90 aktien down -0.31% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.350 aktien up +0.23% Wienerberger AG 26.940 aktien down -0.59% voestalpine AG 31.240 aktien down -0.13%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty Images

Wiener Neustadt

Solar-Riese mit Millionen-Schulden pleite

24.10.25, 09:56
Teilen

33 Dienstnehmer und 190 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

Theresienfeld/Wiener Neustadt. Über das Vermögen der 10hoch4 Energiesysteme GmbH aus Theresienfeld/NÖ ist laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) beim Landesgericht Wiener Neustadt ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die schuldnerische Firma zählt einer Aussendung zufolge gemeinsam mit ihrer ebenso insolventen Schwester 10hoch4 Kraftwerk GmbH "zu den größeren Fotovoltaikunternehmen Österreichs". 33 Dienstnehmer und etwa 190 Gläubiger sind betroffen.

"Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz führt die Schuldnerin darauf zurück, dass seit fast drei Monaten keine Zahlungen mehr vom Auftraggeber eines umfangreichen Dach-Fotovoltaikprojektes eingegangen sind und diese auch laut eigenen Angaben in den nächsten Wochen nicht leisten können wird. In weiterer Folge kam es zu Zahlungsverzögerungen bei anderen Projekten", berichtete der AKV.

Vorhandenes Vermögen wird inventarisiert

An Aktiva werden vom Unternehmen 147.000 Euro genannt, hinzu kommen demnach Forderungen von 4,464 Mio. Euro. Die Passiva werden mit rund 13,19 Mio. Euro beziffert, darin 3,37 Mio. Euro konzerninterne Verbindlichkeiten. Es werde nunmehr im Rahmen des Insolvenzverfahrens das vorhandene Vermögen inventarisiert und geschätzt. Erst danach wird laut AKV eine Stellungnahme zu den Befriedigungsaussichten der Gläubiger möglich sein.

Von der Insolvenz der Schwesterfirma 10hoch4 KraftWerk GmbH sind 31 Dienstnehmer betroffen. Der AKV berichtete zudem von einem Gläubiger.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden