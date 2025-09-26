SPAR klärt wieder auf: Von Honig bis Hafermilch

Andi Knoll geht in der dritten Staffel von „Knoll (v)ermittelt“ Alltagsmythen rund um Ernährung und Nachhaltigkeit auf den Grund – faktenbasiert, unterhaltsam und mit Blick auf beide Seiten.

Ist mein Honig echt? Wie „woke“ ist Hafermilch? Und was steckt wirklich hinter dem Pistazien-Hype? Fünf große Fragen, viele Vorurteile und noch mehr Mythen: Spar bringt gemeinsam mit Andi Knoll in der dritten Staffel von „Knoll (v)ermittelt“ wieder viel Licht in den Ernährungs- und Nachhaltigkeitsdschungel.Der beliebte Moderator ist dafür in ganz Österreich unterwegs, um spannenden Alltagsfragen auf den Grund zu gehen – faktenbasiert, unterhaltsam und mit journalistischem Blick auf beide Seiten: Pro und Kontra kommen zu Wort, Expertinnen und Experten liefern fundierte Einschätzungen.Ob Brotkultur, alkoholfreie Partys oder grüne Alternativen im Einkaufsregal – „Knoll (v)ermittelt“ regt zum Nachdenken an und soll Vertrauen durch fundierte Information schaffen. Spar möchte Konsumenten eine faktenbasierte Orientierung mit einer Prise Humor in der Welt der Lebensmittel geben.Abrufbar ist „Knoll (v)ermittelt“ auf YouTube, TikTok und unter www.spar.at/knollvermittelt – ab sofort.